初代《X戰警》確定重返漫威《復仇者5》！預告片逼哭影迷：終於啊

全球引領期盼的漫威超級英雄電影《復仇者聯盟：末日崛起》（復仇者5）台灣將在今年12月16日上映。除了前任美國隊長、雷神索爾確認回歸外，第三支預告片也正式出爐，福斯影業版本的「初代X戰警」確定重返MCU宇宙，瞬間掀起所有老影迷的回憶殺。

福斯《X戰警》系列擁20年輝煌！確定回歸漫威主宇宙

2000年，由福斯影業製作的《X戰警》上映後，隨即造成全球轟動。包含後續推出的《X戰警：金鋼狼》、《羅根》、《惡棍英雄：死侍》、一直到2019年的《X戰警：黑鳳凰》等一共13部作品，才終於結束長達近20年的「X戰警宇宙」，並宣告版權回歸漫威。

即便該系列已經終結，但對於影迷們來說，休傑克曼（飾金鋼狼）、派崔克史都華（飾X教授）、伊恩麥克連（飾萬磁王）、芳姬詹森（鳳凰女）、詹姆斯馬斯登（獨眼龍）等初代演員，已經憑藉角色深植人心，堪稱是經典中的經典。而在近年來，漫威也不斷嘗試將X戰警帶入MCU主宇宙，企圖併入《復仇者聯盟》，如今這個願望終於實現了。

初代演員群全數回歸！X教授、萬磁王年紀上看8字頭

6日，漫威官方正式釋出《復仇者聯盟：末日崛起》第三支預告，影片一開頭，映入眼簾的是已經荒廢的「X學校」，接著萬磁王的低沉嗓音說著「我們終將一死，這點我很清楚。無論你是否準備好面對死亡，重點在於你闔上眼後，你將成為誰？」

隨後，一顆西洋棋子浮在空中，象徵年老的「萬磁王」重新找回能力，接著映入眼簾的是「X教授」和「萬磁王」手握著手現身，兩人相視而笑，似乎準備重返戰役。但更期待的是，由詹姆斯馬斯登飾演的「獨眼龍」竟然擔任要角，穿上經典的X戰服，摘下眼罩裝置盡情釋放。最後確定「The X-Men Will Return」（Ｘ戰警將回歸）。

影片曝光後，立刻獲得網友、影迷熱烈迴響，「獨眼龍終於成為要角了」、「我可以感受得到，他們都回來了！」、「看到兩位老先生突然很想哭..目前唯一想點讚的漫威預告了」、「X教授跟萬磁王都已經超過85了」、「終於要還我獨眼龍公道了」、「每次看完預告雞皮疙瘩都起來了」、「哭了 是超經典的獨眼龍 怎麼越老越帥啦」、「這才是真正的經典回歸。X-men」

值得一提的是，由詹姆斯馬斯登飾演的獨眼龍，在電影原作中是擔任X戰警隊長，結果整個系列作品慘淪配角，不僅被金鋼狼或其他角色搶盡鋒頭，還在2006年的作品《X戰警：最後戰役》被鳳凰女賜死，直至8年後才在《X戰警：未來昔日》中現身，慘變一齣鬧劇。

