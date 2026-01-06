初代X戰警回歸《復仇者聯盟5》！X教授、萬磁王預告片掀回憶殺

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威今年底壓軸鉅獻、第5部《復仇者聯盟》電影《復仇者聯盟：末日崛起》超前導預告持續曝光，繼首支「美國隊長」、第二支「雷神索爾」回歸的預告後，第三支預告中正式迎回福斯版《X戰警》經典角色──包括X教授(派屈克史都華飾)、萬磁王(伊恩麥克連飾)以及獨眼龍(詹姆斯馬斯登飾)。

這三位角色於2000年代初期隨著福斯《X戰警》三部曲一躍成為超級英雄電影代表人物，並與休傑克曼飾演的「金鋼狼」並肩走紅，金鋼狼也已在《死侍與金鋼狼》中正式跨入MCU。

史都華曾在《奇異博士2：失控多重宇宙》中短暫回歸，但飾演的是來自其他宇宙的X教授，而且隨即被緋紅女巫殺害。三人也曾在《X戰警：未來昔日》中客串登場，不過《復仇者聯盟：末日崛起》則將是他們首次與復仇者聯盟、驚奇四超人及更多英雄同台。

前導預告一開始，畫面帶到X戰警曾經的家──如今已荒廢的「資優青少年學校」，萬磁王以低沉語氣說道：「我們終將一死，這點我很清楚。無論你是否準備好面對死亡，重點在於你闔上眼後，你會成為誰？」隨後鏡頭掠過X教授的輪椅，以及一枚漂浮在空中的西洋棋棋子，呼應《X戰警：最後戰役》結尾中，萬磁王在下棋時試圖重新喚回電磁能力的經典場面。

這對亦敵亦友的宿敵終於再度重逢，滿頭亂髮的萬磁王擁抱了X教授；然而預告隨即急轉直下，畫面切到情緒崩潰的獨眼龍，從護目鏡中轟出一道巨大的紅色能量光束。這場面展現了他過往《X戰警》電影中前所未見的驚人威力，或許也暗示他將在《復仇者聯盟：末日崛起》的行動中扮演更核心的角色。《復仇者聯盟：末日崛起》預計2026年12月16日在台上映。

《復仇者聯盟：末日崛起》第三支預告：

