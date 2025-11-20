初冬出動健走水利古道出發

記者張淑娟／楠西報導

「初冬。出動」，一場結合楠西地方創生並踏查水利古道，體驗山海圳國家綠道活動，廿日由楠西烏山嶺水利古道首發，百餘名學生在老師和台南社大台江分校執行長吳茂成帶隊下出發，同時農業局專委吳俊傑也宣告為期三天、四梯次的古道健行啟動。

廿日的烏山嶺水利古道健行在曾文水庫溪畔遊樂區揭幕，古道有兩公里長，由曾文水庫東口走到烏山頭西口，農業局特別結合楠西區公所舉辦「初冬，出動！」，不只讓大家認識水利古道，也認識楠西特別用蜂蜜和金煌醃漬出的情人果和多元梅子食品。現場由吳俊傑和楠西區長何榮長鳴炮，並帶領民眾起步走，為活動揭開序幕。

學生們歡喜走上水利古道。（記者張淑娟攝）

百餘師生由古道口拾階而上，登山口旁還有由志工特別製作的山鬃杖，提供有需求的健行者使用，學生們歡喜的走在古道上，總領隊黃國棟則先介紹水利古道是山海圳國家綠道的重要路段，見證嘉南大圳開發歷史，更串聯曾文水庫與楠西地方產業，所以此次活動特以「健行、生態、創生」為主軸，四梯次的活動將讓更多民眾認識綠道魅力與在地文化底蘊。

吳茂成則指出，此古道有三項特色，一則飲水思源，讓大家知道一滴水是如何由曾文溪到烏山頭，再則是條文化路徑，串聯都市平原到山區，還有是對孩子的生命教育之路，藉此可以讓孩子挑戰勇氣和體能，更可沿路踏查植物生態，一路可感受豐富的地形，還有一株百年的相思樹和九芎樹，結合出久久相思意，更特別的是這條古道比較乾燥，可能是台南市唯一沒有小黑蚊的登山古道。

吳俊傑表示，此次健行活動將連續舉辦三天，可參加人次為四百，可說是秒殺額滿，顯示大眾對親近山林的喜愛，未來歡迎大家來走水利古道，感受這條最具人文風光和生態的國家綠道。