初冬時節 梅嶺薑黃雞溫暖上菜

梅嶺薑黃開始採收了，薑黃料理受歡迎。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

台南市楠西區梅嶺的薑黃採收了，由梅嶺福來梅子雞餐廳首創的薑黃料理跟著登場，業者陳居峰表示，媽媽用自家產的薑黃手作出各種料理相當受歡迎，而薑黃雞是繼梅子雞之後，梅嶺的必點料理，近日來，薑黃進入採收期，鮮黃的色澤搭配著各種食材，確實在初冬時節暖了大家的胃。

如今正是薑黃採收時節，梅嶺福來梅子雞餐廳在自家的山種了許多野菜，其中最特別的就屬薑黃，因此到福來可以吃到在地生產的野菜料理，而薑黃則是時節裡的最暖料理，陳媽媽特別用薑黃料理各種食材，最經典的就屬薑黃雞，而這道料理在業者陳居峰更用心調理下，口味獨到，讓不少到梅嶺的遊客們除了梅子雞之外，絕佳的必點名菜就是薑黃雞。