俞俊

初冬的風，似乎有一些羞怯，脖頸處感到微涼，就會下意識地攏一攏衣領。手也想要藏起來，在衣兜裏尋一個溫暖的地方。風來得輕，行得也緩，能感到它在發梢間穿行，像一把無形的梳子，順著發絲的紋理緩緩滑過。陽光也很克制，化作一匹薄薄的涼涼的錦，溫柔地覆蓋在萬物之上，空氣充滿了寒涼的潔淨感。梧桐寬大的葉掌、銀杏精緻的扇面、楓樹燃燒的火焰，凋謝、歸元，風，將這些散落的詞句歸攏、堆積，預備出一個乾淨的舞臺，迎接一場純白的雪。

廣告 廣告

《約翰福音》裏說，“風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪里來，往哪里去。”風，自由、神秘、無法捕捉。它來時，萬物搖曳、聲響呼嘯；它去後，水波興起，雲影散亂。古人對這種無形的力量充滿敬畏，將其與“水”並置，用“風水”解釋玄妙而無常的命運。其實，風水亦是心水。內心篤定澄澈，外界的風，無論來自哪個方向，都只是過客，守好一顆心，便是在人生的風陣裏，為自己找到了最安穩的根。

蘇軾在《赤壁賦》中感歎，“客亦知夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。”風又何嘗相似。風是流動的、變化的，這一秒的微風，或許就是上一秒遠方的疾風。風又是無處不在的，一只在亞馬遜雨林中的蝴蝶偶爾扇動幾下翅膀，就可以可能會引起美國德克薩斯州的一場龍捲風。風又是永恆存在的。它見證了滄海桑田，也見證了人世悲歡。它吹拂過愷撒的戰袍，也輕撫過黛玉的病榻；它曾是拿破崙兵敗莫斯科的淒厲悲歌，也是《亂世佳人》裏塔拉莊園那片紅土地上希望與堅韌的象徵。

人生，有誰能躲過一場風的洗禮。或許，只有經歷過凜冬的北風，才能懂得初冬輕風的溫柔和靜美。它輕輕緩緩的，如同大地的呼吸，穿梭於悲喜人間。它在耳邊吹起悠長的哨音，又在轉身的刹那歸於沉寂。

風聲隱去，天地空闊，一抹絲絲縷縷、清清冽冽的涼意，讓人格外清醒，也格外安然。