南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南市新營區15日晚上發生民宅氣爆，爆炸瞬間正好有一輛機車騎過去，當場被擊倒，屋內只有男屋主一人，疑似煮東西不慎，導致全身49％二度灼傷，和騎士兩人緊急送醫，現場滿地都是被震碎的玻璃、鐵片。消防局初步勘驗，疑似瓦斯外洩，屋主沒發現，煮東西時引發氣爆。

初判瓦斯外洩！台南民宅氣爆瞬間曝光 騎士被炸飛

台南市新營區15日晚上發生民宅氣爆，現場滿地都是被震碎的玻璃、鐵片，宛如被轟炸過一樣。（圖／民視新聞）

一輛機車騎過巷子，突然間。一個大爆炸，屋子鐵皮、木板被炸開，路過的騎士當場被擊倒，非常痛苦的爬起來。隔壁正在營業的店家和民眾全都跑出來看，汽車引擎蓋都是碎玻璃。目擊民眾：「這個車子遭殃了，嚇死，我會嚇死，我以為地震欸，好可怕喔。」鄰居邊打電話報警，踢開鐵皮進入屋內，還有人拿滅火器來支援，合力將屋主帶出來。鄰居描述當時情況：「他人就是恍神了，他嚇到了，就是問他有沒有怎麼樣，他都沒有講話了。」另一位鄰居則說，「砰的一聲很大聲，很害怕，因為不知道什麼情況，很大聲啊，我們以為是地震的那種轟隆。」

初判瓦斯外洩！台南民宅氣爆瞬間曝光 騎士被炸飛

消防人員從屋內拖出兩個四公斤的桶裝瓦斯，仔細檢查，初步研判是瓦斯外洩所致。（圖／民視新聞）

台南市新營區文化街這間民宅15日晚間8點多突然發生氣爆，現場宛如被轟炸過一般，鐵片、玻璃碎片散落一地，一片凌亂，還好沒有起火，警消獲報抵達，趕緊將屋主和騎士送醫。台南消防第一大隊大隊長邱國禎表示，「有一名住戶還有一名路過的路人有受到部分的灼傷，住戶可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆，初步評估全身大概有49%的二度灼傷。」消防人員從屋內拖出兩個四公斤的桶裝瓦斯，仔細檢查。42歲的屋主打零工為生，原本和妻子、四個孩子住在岳父家，但因空間太小，自己搬出來租房子，平時時都是接完孩子放學後，在岳父家吃完晚飯、洗完澡，才回到租屋處睡覺。發生氣爆後，屋主父母也趕來了解情況。屋主母親：「自己在這裡會煮，也有一桶瓦斯，也有一個瓦斯爐。」但鄰居覺得很奇怪：「都沒有瓦斯味，沒什麼味道，昨晚我有來啊。」消防局火調科人員16日上午重回現場，進行勘驗，初步研判是瓦斯外洩，推測可能是屋主在更換瓦斯桶時發生洩漏，才導致這場氣爆。

