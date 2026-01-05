初四國道恐塞到深夜 離島第2波加班機開搶

跨年假期結束後，年節交通疏運隨即啟動。今(2026)年春節假期長達9天，且緊鄰和平紀念日假期，返鄉與旅遊需求高度集中，高公局預估，國道南下車潮高峰落在初二(2/18)，北返集中於初三至初五(2/19~2/21)，其中初四(2/20)交通壓力較大，部分路段車流可能延續至深夜。在離島交通方面，民航局宣布第2波春節加班機，澎湖、金門共釋出逾1.2萬個座位，明(6)日開放訂位。

春節連假自2月14日至2月22日共9天，交通需求高於一般假日水準。依研判，南向交通量及中在初一至初三(2/17~2/19)，其中初二達最大量，約為平日的1.5倍。北向車潮於初三至初五最大，以初四最為壅塞，交通量約為平日的1.6倍，初三可能雙向同時出現大量車流。

高公局比照長天數假期規模，部署多項疏運措施。農曆年期間國道將採單一費率收費，並於2月17日至2月22日每日凌晨0時至5時暫停收費；同時，國3新竹系統至燕巢系統路段，自2月17日至2月22日實施單一費率再8折，引導用路人錯開尖峰時段出行。

此外，2月14日至2月16日上午，國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林等南向入口封閉；2月16日至2月18日，國1仁德、虎尾及王田等交流道視北返車流狀況調整進出動線。2月15日至2月18日下午，國1和國3北向主要路段，以及國5北向宜蘭各交流道入口，依狀況機動進行高乘載管制。

高公局提醒，國1、國3新竹與苗栗路段，以及國5北向宜蘭路段，皆屬易塞車瓶頸，建議用路人利用高速公路1968 App查詢即時路況與管制資訊，彈性調整出發時間或改道行駛。

離島交通因澎湖、金門航線訂位快速升溫，民航局已規畫第2波春節加班機，澎湖航線新增108架次、6,514個座位，金門航線加開40架次、5,624個座位，合計提供1萬2,138個座位，自明日下午6時起統一開放訂位。

民航局指出，春節離島航線尖峰時段，為2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2月18日至2月23日離島返台方向，相關機票均加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」等使用限制。旅客如因故無法搭乘，務必於航班起飛前取消訂位，以利機位釋出並提升疏運效率。

2026年春節連假國道交通疏導措施，如下表：

