初四迎財神黃金時辰曝光！「拜這方位」財運爆棚 命理師揭「扔窮」秘訣

生活中心／綜合報導

命理老師高宏寓表示，朝家裡大門正東方拜拜，歡喜心虔誠心恭敬地接神。（圖／資料照）

今年2月20日迎接大年初四！許多民眾都會喜迎財神，希望新的一年能財源廣進、發大財，據悉，每年農曆十二月廿四日送神升天奏報，放年假的諸神都會在大年初四這回到人間，執行新一年的任務，傳說第一個回到人間的神明是「灶神」，而灶神會帶著諸位財神一起回到人間，所以接著迎接的神明皆為財神，是屬豐收富貴的日。

據傳統習俗「送神早、接神晚」，一般住家迎神拜拜「接風宴」可於酉時（17：10-18：50）、戌時（19：10-20：30）、亥時（21：10-22：30）進行，而商家則於初五子時開市時（23：10-24：00），備齊財神爺最愛的供品、放鞭炮迎接財神回歸人間，避免與他人重疊。

廣告 廣告

初四灶神回歸人間，傳聞會帶著諸位財神一起回來。（圖／資料圖）

供奉財神的供品如下：

金紙：四色金（壽金、刈金、福金等）及五路財神金。

喜甜食：糖果、甜湯圓、發糕、年糕、麻粩等，象徵「甜甜蜜蜜」。

牲禮：三牲（雞、魚等）或素果（鳳梨、橘子）。

命理老師高宏寓表示，朝家裡大門正東方拜拜，歡喜心虔誠心恭敬地接神，進酒三巡後，即可燒化金紙，拜拜後可開瓦斯爐火，請灶神歸位，以繼續接管職責。另外，初四這天還有一個習俗，全家把過年期間吃剩的飯菜煮成大雜燴一起吃，再一起整理年貨、打掃家中環境，將垃圾掃出家門外，此儀式為「扔窮」。

更多三立新聞網報導

國道3驚悚瞬間！轎車「逆向狂飆」近距離擦身 駕駛驚：人生跑馬燈閃過

彰化驚傳炸彈客！89猴群「街頭丟鞭炮」炸車底 轎車陷火團險釀火燒車

「哥哥看有無摸對」引誘10歲女童自拍性照！台中健身教練原判無罪終逆轉

無視保護令！建設公司小開「家暴打死前妻」冷靜清血跡 再棄屍丟包騎樓

