初四「切勿宰殺羊隻」 5習俗接好運必看！

大年初四在女媧神話中是「羊日」，相傳這天切勿宰殺羊隻，此外初四最重要的莫過於「迎眾神」，特別是掌管廚房的灶君會在這天回民間點名。《EBC東森新聞》整理初四的傳統習俗與生活禁忌，想要新的一年財源廣進、平安順遂，懶人包一定要收藏。

迎灶神、接財神 初四5大習俗

初四是恭迎灶神之日，「送神早、接神遲」，想要接好運，時間點是一大關鍵。

1.迎灶神：建議在午後12時到下午4時之間，在廚房或神龕備好三牲、水果及甜食，燒香迎接灶神回家，記得祈願時要「說得精準」一些，別只說發大財，說得越明確，灶神越好幫你達成願望。

2.接五路：許多商家會選在初四晚上提前接五路財神，為初五開市暖身。主人翁需帶香燭往東、西、南、北、中五個方向去請接，每接一路就放一串百子炮，都接完之後要向各路財神敬拜，供品可準備鳳梨、橘子，象徵生意興隆、大吉大利。而儀式的時間點大多落在下午3時許，持續到晚間9~10時左右。

3.綁火神：過去習俗中部分農村地區有「綁火神」習俗，將點燃的麥梗送往河邊，祈求一整年無火災。

4.扔窮：這天要把家裡的垃圾打包好，放到家裡外面準備「送窮」，待初五再一起丟掉，象徵把窮神送走。

5.吃折羅：過年期間總是有滿桌剩菜嗎？初四這天有個特別的食俗叫「吃折羅」。所謂「折羅」就是將初一到初三剩下的菜餚重新加熱煮成雜燴。不僅是勤儉節約的美德，在傳統觀念中，這也代表著不愁吃穿。

