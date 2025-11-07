初孟軒《成仁高中》變校園恐怖情人 喬湲媛遭囚禁小房間爆哭
《成仁高中偵探社》第二季最新一集，挑戰「恐怖情人」與「控制型關係」關卡，邀請初孟軒與喬湲媛擔任恐怖情人劇情主角。初孟軒雖說過去沒有類似經驗，但以朋友的經歷為參考，揣摩心境：「揣摩那種過度依附、又想掌控對方的心理。」
被問到是否是有控制慾的人，初孟軒說：「我很贊成大家放手去做自己喜歡的事，允許別人用自己的方式完成目標，那才是我嚮往的自由。」他也大讚搭檔喬湲媛在被囚禁的小房間哭泣，每次情緒都能拉滿，相當敬業。
喬湲媛則分享詮釋心境時的掙扎：「我去想對方為什麼害怕失去我、為什麼要控制我。當他用『愛』的名義限制我時，反而讓我越來越恐懼，甚至覺得那個人已經不是我熟悉的他。」她笑說現場也不是全都沉重：「有一場兩人坐在沙發上互相逗笑的戲，拍到最後變超搞笑，算是整集裡最可愛的一幕！」
《成仁高中偵探社》每週六晚間九點在小公視頻道、公視+與小公視YouTube播出，每週日上午九點在公共電視頻道也可以收看！
