初孟軒「肢體接觸」邵雨薇太緊張擔心冒犯 對方送一句話他放膽投入

由初孟軒、邵雨薇主演的電影《啵me之我的青春住了鬼》於今（17）日正式公開預告。電影背景設定在一個即將倒閉的劇團，初孟軒飾演的導演為挽救夢想，毅然決定闖入傳說中的「鬧鬼劇院」排戲，卻在過程中與邵雨薇飾演的劇場管理者擦出愛火。

預告中可見初孟軒對才華洋溢的邵雨薇逐漸傾心。初孟軒受訪時坦言，一開始與邵雨薇合作其實既緊張又小心，尤其涉及肢體接觸的戲份時，總是反覆確認細節，深怕「冒犯」對方。

為了打破僵局，兩人在戲外經常聊天。初孟軒透露，邵雨薇曾私下對他說：「要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧慮這麼多。」這句話成為他的定心丸，讓他在後續演出中能更放膽投入情感，「有什麼想嘗試的，我會先講，但心裡比較放心了」。

邵雨薇在片中不僅挑戰戲曲服裝與身段，更展現唱腔與武打，所有畫面皆是苦練成果。她感性分享：「戲曲不只是身段，還有唱歌與表情，細節非常困難。深入學習後才發現文字與曲調之美，情感會深深打動你。」

除了邵雨薇，同劇演員李雪、陳昱廷、顏廷儒也分享了練功的辛酸與笑料。陳昱廷自嘲「舞蹈細胞不好」，戲中肢體不協調的模樣最貼近本色。顏廷儒 幽默表示自己手長腳長，擺起身段「像隻大蜘蛛」，難度極高。舞蹈出身的李雪身段沒問題，最難的反而是「唱歌」。由於角色設定是音癡，她笑說：「我得先學會正確唱法，再練習把它唱得難聽，這其實超難！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導