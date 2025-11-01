初孟軒太迷人！愛約大家曬日光浴 鍾岳軒曝「暈船」事蹟
【緯來新聞網】初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演BL劇《向流星許願的我們》代表台灣前進「東京國際影視展」發佈會，不僅以真誠互動圈粉，更加演「甜度超標」橋段。拍攝期間，四位主演培養出深厚情誼。初孟軒透露：「為了維持戲中的膚色，大家常相約去游泳、曬日光浴。」鍾岳軒則自曝「暈船」糗事：「第一次拍水下畫面就不敵大浪，才拍一個早上就投降！」
初孟軒（左）和鍾岳軒人氣很高。（圖／有意思國際傳媒提供）
余杰恩飾演「宛哲」率先以流利日文自我介紹，引來日本媒體連連讚嘆：「沒想到演員一上台就講日文！」真正的日本人各務孝太則幽默補充：「因為我是台日混血，所以等我講完可以幫忙翻譯。」
初孟軒分享最難忘的戲時，全程目光緊盯鍾岳軒，即使兩人隔著余杰恩與各務孝太，仍頻頻以眼神交流，火花不斷。他笑說：「我和岳軒私下感情很好，不論戲裡戲外，他都是我在往前衝時，會在背後拉住我的那個人。」
各務孝太、余杰恩飾演「海哲CP」。（圖／有意思國際傳媒提供）
談到「彼此真正成為角色」的時刻，「海哲CP」的默契成為話題焦點。余杰恩回憶：「拍天橋告白那場戲前，我對孝太說『我們是一起的』，那句話讓我真的把自己交給他。」孝太笑說：「他是第一個陪我在外島橋上放仙女棒的人，從那場戲後，我就覺得自己真的變成Hama醬了！」
《向流星許願的我們》不僅談愛，也探討親情與成長。鍾岳軒表示：「這是第一次詮釋與父親有深層情感的角色，看李仁哥演那種嘴硬心軟的父親時，眼眶都會濕。」戲外四人感情同樣緊密，常相約出遊培養默契。
