初孟軒感情事業全受挫！曝當演員初期收入不穩定 窮到3個月只吃蒸蛋＋白飯

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（10）日公開正式海報。其中初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」即使面臨劇團倒閉，仍以青春作為底氣、以友誼作為支撐，決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。而這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員在現實中的心境。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒（後排左二）原本與安俊朋、顏廷儒（前排左起）、李雪和陳昱廷和飾演前女友的顏瑀晴（後排右）共組劇團，卻面臨女友談分手。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中，同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定，「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，隨後坦言：「最窮的時候三個月都只能吃蒸蛋配白飯。」他感性說：「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

廣告 廣告

其他演員也分享追夢路上的跌撞與堅持，被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說：「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」以BL劇累積人氣的安俊朋則透露，「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物，「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（10）日公開正式海報。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼，初孟軒開心表示，「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說：「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充，「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」







更多FTNN新聞網報導

被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐

邵雨薇戲裡戲外都貼心！李雪陳昱廷讚她自律又健談 連小玩具也能逗開心

丁噹小巨蛋演唱會圓滿落幕！曝術後靠中醫走出低潮 笑稱心動對象「沒了」

