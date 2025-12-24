初孟軒拍靈異片驚見「男鬼臉」 首度合作邵雨薇揭「劇團互動超歡樂」

《啵me之我的青春住了鬼》媒體聯訪。（圖／黃城碩攝）

明年台灣電影圈將呈現多部令人期待的國片作品，包含各種風格類型，從喜劇到靈異愛情片都有。其中最引人注目的是劉冠廷主演的喜劇《雙囍》，描述一名男子為了讓離婚的父母都能參加婚禮，在同一天同一地點舉辦兩場婚宴的搞笑故事。另外，由邵雨薇與初孟軒首度合作的靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》，則融合了喜劇、愛情與靈異元素，為觀眾帶來不一樣的觀影體驗。

《啵me之我的青春住了鬼》媒體聯訪。（圖／黃城碩攝）

《啵me之我的青春住了鬼》講述一個即將倒閉的劇團故事，初孟軒飾演的劇團團長為了維持生計，帶領團員勇闖鬧鬼劇院，因此邂逅了邵雨薇飾演的女鬼角色，展開一段人鬼之戀。初孟軒表示，雖然這是部靈異愛情電影，但更多的是關於情感過程的描述。他也提到，片場曾發生疑似鬧鬼事件，有一個拍攝畫面上出現了一張女性的臉，讓他嚇了一大跳，因為他從頭到尾都不知道這件事情。為了緩和氣氛，初孟軒強調這部電影其實沒那麼可怕，五位劇團成員的互動較偏向喜劇，「我們相處還有練習畫面是比較開心的，喜劇成分滿多的，愛情成分也滿多。」

廣告 廣告

《雙囍》劉冠廷力拼一天辦兩場婚禮。（圖／水花電影提供）

而《雙囍》則聚焦在一個因父母離婚而面臨婚禮難題的年輕人。劉冠廷飾演的新郎為了讓分開的父母都能參加他的婚禮，又不希望他們碰面，決定在同一天同一地點舉辦兩場婚宴，這讓他必須在兩場婚禮間不斷穿梭，製造出許多令人捧腹的場景。劉冠廷分享了一個有趣的拍攝經驗：「有一場就是新郎要闖關，但那邊有一個危急的事情發生，然後我在衝過去的時候，一大堆伴娘把我們包圍，要我們玩闖關遊戲。」面對這種突發狀況，他機智地「把捧花往上一丟，所有人注意力就被捧花吸走」。這部電影將在喜氣洋洋的春節檔期上映，讓觀眾親自見證這場婚禮鬧劇能否順利進行。

更多 TVBS 報導

邵雨薇穿戲曲裝「開打」！《啵Me》曖昧預告曝 網友驚：這對好危險

九把刀再度攜手柯震東！賀歲片《功夫》集結強大卡司 劉冠廷變反派

初孟軒感情、事業受挫 爆追夢心酸史「最窮連3個月吃蒸蛋配白飯」

劉冠廷驚傳陷「婚姻」危機 一天當兩次新郎不被爸媽發現

