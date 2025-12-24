初孟軒拍《青春住了鬼》 先求平安符

電影《啵me之我的青春住了鬼》4位演員初孟軒、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒24日出席宣傳訪問，片中飾演劇團團長兼導演的初孟軒，因劇團經費拮据而接下1份工作，卻意外捲入靈異事件。這是初孟軒第2次拍鬼片，曾親身經歷過恐怖事件，導致他這次拍攝前還特地去求平安符。

初孟軒分享，上次在醒吾科技大學拍鬼片，大夥在現場大聊靈異話題，聊到一半氣氛不對所有人心照不宣停止討論，沒想到就在他1人開車返家時，竟被導航引導進偏僻深山，令他感到毛骨悚然，當下決定不再依賴導航，憑記憶自行開到市區。

飾演劇團成員之一的陳昱廷，片中有不少搞笑橋段調劑氣氛，她分享曾在嘉義出差獨自入住飯店，半夢半醒間聽見陌生女子要她好好休息、冰箱裡有餅乾，醒來後打開冰箱發現真的有餅乾，但冰箱卻沒插電，嚇得她立刻衝到7-11壓驚。安俊朋與顏廷儒同樣飾演劇團中技術組成員，兩人笑說較少遇到靈異經驗，反而成了片場的定心丸。

4位演員們私下感情融洽，為培養默契還曾一起到市場採買、回家包水餃聯絡感情，為貼近片中劇團設定，更花費近兩個月密集訓練歌仔戲，每天練習水袖與腳步，並由專業老師指導，培養出深厚情誼。