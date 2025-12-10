初孟軒為追夢窮到3個月「蒸蛋配白飯」硬撐 青春五人幫休假相約「打麻將」
《啵me之我的青春住了鬼》中，初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，即使面臨劇團倒閉，仍決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。這些戲裡的挫折也切中許多演員的心聲。初孟軒坦言，演員初期收入不穩定，最窮的時候「三個月都只能吃蒸蛋配白飯」，他感性表示，最後是家人看出他撐不下去才伸出援手。
演員們分享追夢堅持與驚嚇體驗 BL男星曾完全沒收入
《啵me之我的青春住了鬼》海報以湖水藍與琥珀橙為主色調，電影著重角色之間的情誼與羈絆。談到拍攝「鬼嚇人」的戲份，演員們的反應大不同。「台版今田美櫻」陳昱廷為了喜劇元素，特別去收集網路上被嚇到的影片，私下也會去嚇人、觀察別人受驚嚇的樣子。顏廷儒則靠環境入戲：「美術太厲害，整個環境真的蠻可怕。」
而安俊朋笑談自己本來超怕鬼片，硬逼自己看一些片段，幾乎是遮著眼睛看完，自稱是「人生挑戰」。李雪則將演出重心放在「五人幫」的感情，並透露有去拜虎爺保平安。
片中面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解三重壓力的初孟軒坦承，演員初期不敢主動向家人求助，生活拮据也只能「很感謝家人願意支持我做這份工作。」其他演員也分享了追夢路上的跌撞與堅持。陳昱廷曾當過冰淇淋店、服飾店員等，只為讓自己能繼續表演。
以BL劇累積人氣的安俊朋則透露，自己也有完全沒收入的時候，只能打工。李雪則以樂觀面對，本身是舞蹈老師的她不只會擺攤賣手工小物，「身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」
「青春五人幫」戲外培養出深厚情誼 休假相約打麻將
《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼。初孟軒開心表示：「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說：「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充：「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」電影將於2026年1月23日全台上映。
更多鏡報報導
小煜離婚方宥心「後知後覺」驚覺排練缺席原因 坦言「家家有本難念的經」
黃明志涉「護理女神」謝侑芯猝死案 三度獲口頭保釋延長至明年1月
少了朱孝天照樣秒殺！F3合體阿信5萬張門票完售 嗆聲「酸臭胡蘿蔔」粉絲氣炸
其他人也在看
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 33
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 30
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 24
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
柯佳嬿哽咽落淚！談「重新開始」認：不希望遇見
柯佳嬿哽咽落淚！談「重新開始」認：不希望遇見EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 3
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 46
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 1
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 1 天前 ・ 3
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 93
張鈞甯凌晨出門工作鬧家庭革命！ 媽憂心阻擋：這是危險行業
由馬來西亞名導柯汶利執導，影星張鈞甯主演的驚悚電影《默殺》上週末終於正式在台灣上映。該片去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億）票房，加上柯汶利的前作《誤殺》的亮眼成績，讓他正式躋身「百億票房名導」之列。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 5