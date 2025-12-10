初孟軒為追夢窮到3個月「蒸蛋配白飯」硬撐 青春五人幫休假相約「打麻將」

《啵me之我的青春住了鬼》中初孟軒飾演劇團導演，希望能帶領團員一起找到生路。風暴國際股份有限公司提供

《啵me之我的青春住了鬼》中，初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，即使面臨劇團倒閉，仍決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。這些戲裡的挫折也切中許多演員的心聲。初孟軒坦言，演員初期收入不穩定，最窮的時候「三個月都只能吃蒸蛋配白飯」，他感性表示，最後是家人看出他撐不下去才伸出援手。

演員們分享追夢堅持與驚嚇體驗 BL男星曾完全沒收入

《啵me之我的青春住了鬼》海報以湖水藍與琥珀橙為主色調，電影著重角色之間的情誼與羈絆。談到拍攝「鬼嚇人」的戲份，演員們的反應大不同。「台版今田美櫻」陳昱廷為了喜劇元素，特別去收集網路上被嚇到的影片，私下也會去嚇人、觀察別人受驚嚇的樣子。顏廷儒則靠環境入戲：「美術太厲害，整個環境真的蠻可怕。」

而安俊朋笑談自己本來超怕鬼片，硬逼自己看一些片段，幾乎是遮著眼睛看完，自稱是「人生挑戰」。李雪則將演出重心放在「五人幫」的感情，並透露有去拜虎爺保平安。

片中面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解三重壓力的初孟軒坦承，演員初期不敢主動向家人求助，生活拮据也只能「很感謝家人願意支持我做這份工作。」其他演員也分享了追夢路上的跌撞與堅持。陳昱廷曾當過冰淇淋店、服飾店員等，只為讓自己能繼續表演。

以BL劇累積人氣的安俊朋則透露，自己也有完全沒收入的時候，只能打工。李雪則以樂觀面對，本身是舞蹈老師的她不只會擺攤賣手工小物，「身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒（後排左二）原本與安俊朋、顏廷儒（前排左起）、李雪和陳昱廷和飾演前女友的顏瑀晴（後排右）共組劇團，卻面臨女友談分手。風暴國際股份有限公司提供

「青春五人幫」戲外培養出深厚情誼 休假相約打麻將

《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼。初孟軒開心表示：「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說：「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充：「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」電影將於2026年1月23日全台上映。



