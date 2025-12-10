初孟軒窮到只吃蒸蛋配飯 陳昱廷賣冰淇淋支撐

記者王丹荷／綜合報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（10）日公開正式海報，片中初孟軒飾演的劇場導演與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成「青春五人幫」，即使面臨劇團倒閉，仍以青春作為底氣、以友誼作為支撐，決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠1齣戲挽救夢想。而這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員在現實中的心境，初孟軒就坦言：「最窮的時候3個月都只能吃蒸蛋配白飯。」

初孟軒在片中同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定，「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，他感性說：「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

被稱為「臺版今田美櫻」的陳昱廷也分享：「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」以 BL 劇累積人氣的安俊朋則透露：「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物：「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作。」

片中共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼，初孟軒開心表示：「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說：「雖然第1次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了4位很棒的朋友。」安俊朋補充：「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」

《啵me之我的青春住了鬼》集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、李雪、顏廷儒與陳昱廷等共同演出，透過青春、鬼魅與劇場元素交織出1段遺憾與救贖的愛戀，海報以光暈與多重曝光呈現記憶與現實的重疊，象徵每個角色都背負著1段尚未完結的青春故事，將於2026年1月23日全臺上映。