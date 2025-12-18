初孟軒認了對邵雨薇心動 兩人近距離接觸太緊張

【緯來新聞網】愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙共同演出，正式預告畫面中，初孟軒、邵雨薇從工作夥伴開始，在一次次練習和相處中逐漸了解對方，初孟軒開始對才華洋溢的邵雨薇傾心。初孟軒坦言，這次與邵雨薇合作，起初其實既緊張又小心，直到邵雨薇私下對他說了一句話：「要學會勇敢。」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（圖／風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》電影描述初孟軒飾演的導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，面對即將倒閉的劇團，一行人為維持生計決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想，遇上由邵雨薇飾演的劇場管理者。



初孟軒談到這次與邵雨薇合作，兩人有許多近距離對戲，一開始其實很小心翼翼，他認為只要涉及表演上有肢體接觸，都需要反覆確認與討論，「會擔心可以做到什麼程度，也希望不要冒犯。」他在戲外也和邵雨薇聊天拉近距離，兩人談起表演時的感受，邵雨薇和他分享：「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話讓他印象深刻，也讓他在後續的演出中，逐漸放下顧慮，更勇敢地投入角色的情感之中，「有什麼想嘗試的，我會先講，但心裡比較放心了。」

廣告 廣告

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（圖／風暴國際提供）

邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現身段與唱腔，還有武打片段，這些畫面全都是她為戲苦練的成果，她分享這次挑戰歌仔戲戲曲的心情：「戲曲真的不只是身段，還有唱歌、表情，每一個細節都非常困難。」她也提到，過去曾在作品中接觸過歌仔戲，但真正深入學習後，才發現其中的深度，「當你真的走進這些故事，會發現那些文字很美，曲調帶來的情感會深深打動你。」



與邵雨薇一同挑戰戲曲訓練的演員還包括李雪、陳昱廷與顏廷儒，幾位演員也分享各自的練功甘苦，陳昱廷笑說自己「舞蹈細胞不太好」，角色最貼近自己的地方就是「肢體不協調」；顏廷儒則自嘲：「我手長腳長，身段一擺起來很像大蜘蛛，對我來說真的偏難。」



初孟軒則從導演的角度觀察夥伴們的學習狀態，大讚李雪：「她原本就是舞蹈老師，很會數拍子，我只要把動作記起來，就能把拍子跟動作結合，我覺得很棒！」對李雪而言，身段並非難關，反而是「唱歌」成為最具挑戰性的部分。她笑說，因為角色設定是音癡，「我必須先學會一首歌正確的唱法，接著再把它轉換成難聽，這其實也需要練習！」意外成為一大演技挑戰。《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

《啵me之我的青春住了鬼》李雪在片中展現高超肢體技巧，對於戲曲動作很快上手。（圖／風暴國際提供）

更多緯來新聞網報導

新歌與偶像陳綺貞驚喜合作 TRASH預吿年底「大計畫」

《夜市王》闖金鐘5大獎 阿達、美麗本人搶最佳主持現身啦