初孟軒認對邵雨薇心動！近距離接觸太緊張 唐綺陽首度為電影獻唱主題曲

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（17）日正式公開正式預告，更加碼驚喜揭曉，電影主題曲〈等不到的等〉由占星專家、被譽為「國師」的唐綺陽首度獻聲演唱，為電影增添靈魂層次，〈等不到的等〉將於19日在電台首播，MV於21日晚上8點在YouTube上架。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（圖／風暴國際股份有限公司）

正式預告畫面中，初孟軒與邵雨薇兩人從工作夥伴開始，在一次次練習和相處中逐漸了解對方，初孟軒開始對才華洋溢的邵雨薇傾心。初孟軒坦言，這次與邵雨薇合作，起初其實既緊張又小心，直到邵雨薇私下對他說了一句話：「要學會勇敢。」

初孟軒談到這次與邵雨薇共演《啵me之我的青春住了鬼》，由於兩人有許多近距離對戲，一開始其實很小心翼翼，他認為只要涉及表演上有肢體接觸，都需要反覆確認與討論，「會擔心可以做到什麼程度，也希望不要冒犯。」這是對表演和對手戲演員的基本尊重。他在戲外也和邵雨薇聊天拉近距離。兩人談起表演時的感受，邵雨薇和他分享，「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話讓他印象深刻，也讓他在後續的演出中，逐漸放下顧慮，更勇敢地投入角色的情感之中，「有什麼想嘗試的，我會先講，但心裡比較放心了。」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左）將在片中展現傳統戲曲之美。（圖／風暴國際股份有限公司）

隨著正式預告曝光，觀眾也終於能一睹邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現的身段與唱腔，最後還有武打片段，這些畫面全都是她為戲苦練的成果，她分享這次挑戰歌仔戲戲曲的心情，「戲曲真的不只是身段，還有唱歌、表情，每一個細節都非常困難。」她也提到，過去曾在作品中接觸過歌仔戲，但真正深入學習後，才發現其中的深度，「當你真的走進這些故事，會發現那些文字很美，曲調帶來的情感會深深打動你。」





