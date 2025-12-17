初孟軒貼近邵雨薇太緊張 女神開金口戲曲唱腔登大銀幕

片中邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（風暴國際股份有限公司提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，17日正式公開正式預告，電影描述初孟軒飾演的導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，面對即將倒閉的劇團，一行人為維持生計決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠1齣戲挽救夢想。

初孟軒談到這次與邵雨薇共演，由於兩人有許多近距離對戲，一開始其實很小心翼翼，他認為只要涉及表演上有肢體接觸，都需要反覆確認與討論，「會擔心可以做到什麼程度，也希望不要冒犯。」他在戲外也和邵雨薇聊天拉近距離，兩人談起表演時的感受，邵雨薇和他分享：「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話讓他印象深刻，也讓他在後續的演出中逐漸放下顧慮。

廣告 廣告

邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（風暴國際股份有限公司提供）

隨著正式預告曝光，觀眾也終於能一睹邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現的身段與唱腔，最後還有武打片段，這些畫面全都是她為戲苦練的成果，她分享這次挑戰歌仔戲戲曲的心情：「戲曲真的不只是身段，還有唱歌、表情，每1個細節都非常困難。」

電影不僅釋出正式預告，更加碼驚喜揭曉，電影主題曲〈等不到的等〉由占星專家、被譽為「國師」的唐綺陽首度獻聲演唱，溫柔而直擊人心的歌聲，為電影增添靈魂層次，〈等不到的等〉將於19日在電台首播，MV於21日晚上8點在YouTube上架。

更多中時新聞網報導

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

艾怡良《整形過後》上圍全露 不捨假胸

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲