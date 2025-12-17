初孟軒近距離接觸邵雨薇 反覆確認怕冒犯

記者王丹荷／綜合報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙等主演，今（17）日正式公開正式預告，更加碼驚喜揭曉，電影主題曲〈等不到的等〉由唐綺陽首度獻聲演唱，溫柔而直擊人心的歌聲，為電影增添靈魂層次。初孟軒坦言與邵雨薇合作，起初其實既緊張又小心，直到邵雨薇私下對他說了1句話：「要學會勇敢。」

電影描述初孟軒飾演的導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，面對即將倒閉的劇團，一行人為維持生計決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠1齣戲挽救夢想，而在排戲的過程中，初孟軒遇上由邵雨薇飾演的劇場管理者，2人從工作夥伴開始，在一次次練習和相處中逐漸了解對方，初孟軒開始對才華洋溢的邵雨薇傾心。

談到這次與邵雨薇共演，初孟軒表示由於2人有許多近距離對戲，一開始其實很小心翼翼，他認為只要涉及表演上有肢體接觸，都需要反覆確認與討論，「會擔心可以做到什麼程度，也希望不要冒犯。」這是對表演和對手戲演員的基本尊重。戲外他和邵雨薇聊天拉近距離，談起表演時的感受，邵雨薇和他分享：「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話讓他印象深刻，也讓他在後續的演出中逐漸放下顧慮，更勇敢地投入角色的情感之中。

隨著正式預告曝光，觀眾也一睹邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現的身段與唱腔，最後還有武打片段，全都是她為戲苦練的成果。邵雨薇分享：「戲曲真的不只是身段，還有唱歌、表情，每一個細節都非常困難。」她也提到過去曾在作品中接觸過歌仔戲，但真正深入學習後，才發現其中的深度，「當你真的走進這些故事，會發現那些文字很美，曲調帶來的情感會深深打動你。」

與邵雨薇一同挑戰戲曲訓練的演員還包括李雪、陳昱廷與顏廷儒，陳昱廷笑說自己「舞蹈細胞不太好」，角色最貼近自己的地方就是「肢體不協調」；顏廷儒則自嘲：「我手長腳長，身段一擺起來很像大蜘蛛，對我來說真的偏難。」初孟軒則從導演的角度觀察夥伴們的學習狀態，大讚李雪：「她原本就是舞蹈老師，很會數拍子，我只要把動作記起來，就能把拍子跟動作結合，我覺得很棒！」

對李雪而言，身段並非難關，反而是「唱歌」成為最具挑戰性的部分。她笑說，因為角色設定是音癡，「我必須先學會1首歌正確的唱法，接著再把它轉換成難聽，這其實也需要練習！」意外成為一大演技挑戰。〈等不到的等〉將於19日（本週五）在電台首播，MV於21日（本週日）晚上8點在YouTube上架，電影將於2026年1月23日全臺上映。

邵雨薇（左）片中對初孟軒相當關心。（風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（風暴國際股份有限公司提供）