初孟軒鍾岳軒登影展眼神迸火花

耽美劇《向流星許願的我們》代表台灣前進東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM），4位帥氣主演初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太合體出席發布會；余杰恩率先以流利日文自我介紹，引來日本媒體讚：「沒想到一上台就講日文！」各務孝太則幽默補充：「因為我是台日混血，所以等我講完可以幫忙翻譯。」

初孟軒與鍾岳軒「雙軒」一登台，立即成為鎂光燈焦點。初孟軒在分享最難忘戲段時，全程目光緊盯鍾岳軒，即使兩人隔著余杰恩與各務孝太，仍頻頻以眼神交流，火花不斷。他笑說：「我和岳軒私下感情很好，戲裡戲外他都是我在往前衝時，會在背後拉住我的那個人。」深情發言讓人直呼「太真實了」。

4位主演拍攝期間培養出深厚情誼。初孟軒透露：「為了維持戲中的膚色，大家常相約去游泳、曬日光浴。」鍾岳軒則自曝「暈船」糗事：「第一次拍水下畫面就不敵大浪，才拍一個早上就投降。」

戲外4人感情同樣緊密，常相約出遊培養默契。各務孝太說：「我們原本就想小旅行，這次東京國際影視展剛好成行，我想帶他們體驗日本文化與美食。」鍾岳軒常和初孟軒一起開車看風景，也愛和孝太逛街，「前陣子我和小恩還去花蓮光復鄉當鏟子超人，雖然累但看到居民笑容很值得」。