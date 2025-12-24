初孟軒 電影《啵me之我的青春住了鬼》 不安全地不談靈異

初孟軒（左起）、陳昱廷談天說地/記者倪有純攝

電影《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽24日率演員初孟軒、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒出席宣傳活動，該電影不僅結合愛情與靈異元素，更描繪跨時代的情感糾葛。

為了貼近劇中劇團設定，演員們花費近兩個月密集訓練歌仔戲，演員們私下感情融洽，曾一起到市場採買、回家包水餃聯絡感情。 《啵me》片中飾演劇團團長兼導演的初孟軒角色，因劇團經費拮据而接下1份工作，卻因此捲入靈異事件。

初孟軒分享自己是第2次拍鬼片，他回憶過去拍攝鬼片，曾在現場聊靈異話題，話說到一半突然陷入一片安靜，大家立刻心照不宣地停止討論。 收工開車回家時，導航卻將他引導至一條荒涼狹窄、無人煙的小巷，讓他毛骨悚然，此後他在不安全的地方，不再談論靈異事件。因此這戲拍攝期間，他都攜帶護身符。

陳昱廷在片中飾演劇團成員之一，為了生計接下賺錢的工作，片中也有不少搞笑橋段調劑氣氛。她分享曾在嘉義出差，獨自入住飯店，半夢半醒間聽見陌生女子，要她好好休息、冰箱裡有餅乾。她醒來以後，打開冰箱發現真的有餅乾，卻發現冰箱沒插電，嚇得她立刻衝到 7-11 壓驚。

安俊朋與顏廷儒同樣飾演劇團中技術組成員，兩人笑說自己較少遇到靈異經驗，反而成了片場的「定心丸」。