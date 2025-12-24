初孟軒2度接演鬼片護身符不離身 曝被導航引入深山恐怖經歷

初孟軒（左起）、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒24日出席新片宣傳訪問。（後浪潮提供）

電影《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽24日率演員初孟軒、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒出席宣傳活動，片中飾演劇團團長兼導演的初孟軒透露，角色因劇團經費拮据而接下1份工作，卻因此捲入靈異事件，他也分享自己已是第2次拍鬼片，拍攝期間隨身攜帶護身符，曾在醒吾後山附近開車時，被導航引導進偏僻深山，讓他當下提高警覺。

陳昱廷在片中飾演劇團成員之一，為了生計接下賺錢的工作，片中也有不少搞笑橋段調劑氣氛，她則分享曾在嘉義出差獨自入住飯店，半夢半醒間聽見陌生女子要她好好休息、冰箱裡有餅乾，醒來後打開冰箱發現真的有餅乾，卻沒插電，嚇得她立刻衝到 7-11 壓驚。安俊朋與顏廷儒同樣飾演劇團中技術組成員，兩人笑說自己較少遇到靈異經驗，反而成了片場的「定心丸」。

演員們私下感情融洽，為培養默契，還曾一起到市場採買、回家包水餃聯絡感情，電影不僅結合愛情與靈異元素，更描繪跨時代的情感糾葛，當中藏有相當動人的篇章。為了貼近劇中劇團設定，演員們更花費近兩個月密集訓練歌仔戲，每天練習水袖與腳步，並由專業老師指導，長時間的共同排練也讓彼此培養出深厚情誼。

