初審通過 停砍公教年金 最快12月三讀

停砍公教年金最快十二月三讀修法。圖為民眾黨團四日在黨團舉行記者會，總召黃國昌（中）說明黨團立場。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

國民黨立院黨團六日表示，停砍公教年金最快十二月三讀修法，政府有義務為退休公教人員找回基本的公平正義；未來朝野協商時，奉勸執政黨不要再拖延修法，拿出配套措施才是該做的事。

立法院司法及法制委員會完成停砍公教年金法案初審，將交由黨團協商。國民黨團指出，國民黨團在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，以最快的速度完成初審；預計年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道、一個有尊嚴的退休晚年。

立法院聯席會議六日初審通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。圖為全教產四日召開記者會，要求停砍年金。（中央社）

國民黨團批評，過去八年民進黨掌握國會多數，在多數暴力下，民進黨政府破壞信賴保護原則，毀棄政府對公教人員的退休年金承諾，惡意強砍退休年金。在對等關稅來襲，通膨高漲情況下，許多為國奉獻的退休基層公教人員晚年生活陷入經濟困頓。

國民黨團指責，民進黨政府視而不見，只顧著製造階級對立，霸凌退休公教人員，獲取選舉的政治利益。這次的修法停砍只是卑微向政府討回一個公道，也給退休公教人員在晚年找回一點尊嚴及保障。

國民黨團認為，為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務。奉勸公教退休年金停砍案未來朝野黨團協商時，執政黨不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。

黨團總召傅崐萁也在臉書貼文，「不是恢復，只是停砍」，國民黨團要找回公平正義；接下來也要修法檢討軍人年金，國民黨對保障退休軍公教權益承諾說到做到。

行政院回應，如果現在就停止調降所得替代率，公教的退撫基金將分別在民國一三一年、一二九年提前用完；且月退休金若與現職人員所得越來越近，也會產生提早離退的誘因。前總統蔡英文也透過臉書表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。