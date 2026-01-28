初心想回南投顧父母…溫世政指誤打誤撞受賴總統說服參選：本來只想回家鄉醫療服務

先前民進黨中執會提名新北市牙醫師公會理事長、南投子弟溫世政參選南投縣長，迎戰艱困選區，對上爭取連任的國民黨南投縣長許淑華。溫世政今（28日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，他表示，當初是因父母年歲已高，想慢慢交棒事業，回家照顧他們，而偏鄉服務時鄉親也期待他回家，最後是因剛好與賴總統有機會接觸，在被不斷勸說下決定要以政治路回饋家鄉。

溫世政坦言，自己認為前半生表現得還不錯，至少有一些小成績，而這幾年其實本來就打算慢慢把牙科交棒，想回南投老家照顧爸媽，畢竟他們也80幾歲了。他說，在跟父母討論回去的過程中，剛好這兩年擔任新北市牙醫師公會的理事長，做了很多長照和偏鄉的醫療服務。

溫世政提到，像先前老翁衝撞三峽國小學生的事故，他們免費幫那些受傷的小朋友做牙齒，因為他們最大的花費就是牙齒重建。



溫世政指出，做醫療服務的這些過程中，有很多南投鄉親都在詢問，在新北做得那麼好，有沒有機會回去南投；他也起心動念，如果可以回到自己家鄉服務，在感受上更多了一份親情，但就是回去偏鄉做醫療服務，沒有參選的想法。



談到參選契機，溫世政表示，這兩年因擔任新北市牙醫師公會理事長，總統會跟他們醫師團體座談，所以跟賴清德總統比較有接觸，此前也與政治沒有關聯。



溫世政表示，當時賴總統找他的時候，其實猶豫了很久，因為原本是想回去做他擅長的醫療工作，對於是否要由縣長這條政治路回到南投思考再三，最後答應為家鄉貢獻。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

