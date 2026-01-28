初戀就是一生唯一！《有聲之年》保羅麥斯卡、喬許歐康納1917年禁忌愛

保羅麥斯卡與喬許歐康納在新作《有聲之年》首度合作，兩位當紅男神在1917年的美國時空背景下，譜出一段跨越時代的銀幕浪漫。UIP提供

保羅麥斯卡與喬許歐康納在新作《有聲之年》首度合作，兩位當紅男神在1917年的美國時空背景下，譜出一段跨越時代的銀幕浪漫。導演奧利佛艾爾曼紐斯透露，這對影壇新勢力在片場展現出驚人的化學反應，那種一拍即合的親密感甚至不需要過多台詞鋪陳，僅透過一個吐水的俏皮瞬間，便將壓抑下的慾望與火花展現淋漓。

電影改編自班夏塔克的短篇小說，將情感核心鎖定在「初戀是否可能成為人生最後一段愛情」的深刻命題。導演表示，這對大衛與萊諾而言並非單純的酷兒故事，而是一場關於自我意識的覺醒。

保羅麥斯卡繼《神鬼戰士II》後再度挑戰細膩文戲，與《挑戰者》喬許歐康納共同研習古老的留聲機技術，透過親手錄製的民謠與蠟筒，將這段刻骨銘心的關係封存於音軌之中。

喬許歐康納保羅麥斯卡火花十足！導演直呼：情慾一觸即發

為了還原百年前愛迪生的天才發明，劇組找來博物館等級的原始留聲機，並讓兩位男主角接受特訓，學習如何拿取脆弱的蠟筒並進行錄音。導演奧利佛艾爾曼紐斯分享，這項技術在當年簡直是魔力：「這正是愛迪生發明所帶來的魔力。如今，我們對聲音的錄製早已習以為常，但在電影中，兩位主角將這樣的魔力帶到偏遠鄉村。正是在那一刻，人們首次能與錄下來的聲音建立情感連結，無論是父親的聲音，或是愛人的聲音，都能留下深刻的情感記憶。」

保羅麥斯卡與喬許歐康納在電影中為了採集民謠踏上旅程，戲外也成了操作留聲機的專家。由於蠟筒數量極其有限且容易破損，兩人在拍攝現場必須極度謹慎。

導演坦言，當人們在那個年代第一次聽到「不在場之人」的聲音時，那種震撼與感動是建立情感關係的重要轉捩點。對演員而言，這種觸摸歷史的真實感，也讓他們角色的情感堆疊更加自然且富有溫度。

保羅麥斯卡與喬許歐康納在《有聲之年》中為了採集民謠踏上旅程。UIP提供

初戀就是最後一段情？《有聲之年》探討遺憾與感激

《有聲之年》故事發生在1917年，音樂系學生萊諾在波士頓遇見了大衛，幾年後因一封信踏上前往緬因州森林的旅程。這場意外重逢讓兩人的戀情迅速升溫，並隨著採集歌曲的任務深刻形塑了彼此的人生軌跡。

導演感性地指出，當人們回首初戀時，往往會思考若能回到過去，是否會做出不同選擇，「如果一段刻骨銘心的初戀，最終成為人生中唯一的一段感情，勢必會在多年後回望時，留下極為複雜而深刻的情緒。」

導演強調，保羅麥斯卡與喬許歐康納飾演的角色，展現出那個年代少見的自由奔放與開放心態。他希望觀眾能在這段關係中看見自己的回憶，而非僅僅是觀看一段情感壓抑的時代劇。這部充滿民謠旋律與留聲機魔力的電影《有聲之年》，將於2026年1月30日在台上映。



