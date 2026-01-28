初戀就是一生唯一！《有聲之年》保羅麥斯卡、喬許歐康納1917年禁忌愛
保羅麥斯卡與喬許歐康納在新作《有聲之年》首度合作，兩位當紅男神在1917年的美國時空背景下，譜出一段跨越時代的銀幕浪漫。導演奧利佛艾爾曼紐斯透露，這對影壇新勢力在片場展現出驚人的化學反應，那種一拍即合的親密感甚至不需要過多台詞鋪陳，僅透過一個吐水的俏皮瞬間，便將壓抑下的慾望與火花展現淋漓。
電影改編自班夏塔克的短篇小說，將情感核心鎖定在「初戀是否可能成為人生最後一段愛情」的深刻命題。導演表示，這對大衛與萊諾而言並非單純的酷兒故事，而是一場關於自我意識的覺醒。
保羅麥斯卡繼《神鬼戰士II》後再度挑戰細膩文戲，與《挑戰者》喬許歐康納共同研習古老的留聲機技術，透過親手錄製的民謠與蠟筒，將這段刻骨銘心的關係封存於音軌之中。
喬許歐康納保羅麥斯卡火花十足！導演直呼：情慾一觸即發
為了還原百年前愛迪生的天才發明，劇組找來博物館等級的原始留聲機，並讓兩位男主角接受特訓，學習如何拿取脆弱的蠟筒並進行錄音。導演奧利佛艾爾曼紐斯分享，這項技術在當年簡直是魔力：「這正是愛迪生發明所帶來的魔力。如今，我們對聲音的錄製早已習以為常，但在電影中，兩位主角將這樣的魔力帶到偏遠鄉村。正是在那一刻，人們首次能與錄下來的聲音建立情感連結，無論是父親的聲音，或是愛人的聲音，都能留下深刻的情感記憶。」
保羅麥斯卡與喬許歐康納在電影中為了採集民謠踏上旅程，戲外也成了操作留聲機的專家。由於蠟筒數量極其有限且容易破損，兩人在拍攝現場必須極度謹慎。
導演坦言，當人們在那個年代第一次聽到「不在場之人」的聲音時，那種震撼與感動是建立情感關係的重要轉捩點。對演員而言，這種觸摸歷史的真實感，也讓他們角色的情感堆疊更加自然且富有溫度。
初戀就是最後一段情？《有聲之年》探討遺憾與感激
《有聲之年》故事發生在1917年，音樂系學生萊諾在波士頓遇見了大衛，幾年後因一封信踏上前往緬因州森林的旅程。這場意外重逢讓兩人的戀情迅速升溫，並隨著採集歌曲的任務深刻形塑了彼此的人生軌跡。
導演感性地指出，當人們回首初戀時，往往會思考若能回到過去，是否會做出不同選擇，「如果一段刻骨銘心的初戀，最終成為人生中唯一的一段感情，勢必會在多年後回望時，留下極為複雜而深刻的情緒。」
導演強調，保羅麥斯卡與喬許歐康納飾演的角色，展現出那個年代少見的自由奔放與開放心態。他希望觀眾能在這段關係中看見自己的回憶，而非僅僅是觀看一段情感壓抑的時代劇。這部充滿民謠旋律與留聲機魔力的電影《有聲之年》，將於2026年1月30日在台上映。
更多鏡報報導
國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元
2歲兒1句話惹哭Selina！昔遭火吻感謝「再生爸爸」細心補皮 才有機會當「腰果的媽」
沒照片也有5男搶約！馨儀化身「人間獵豹」相親 遭青峰吐槽可組「獵豹女團」
黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」
其他人也在看
Netflix影集2月完整片單，鄭伊健主演《百萬人推理》開播
Netflix影集2月完整片單，鄭伊健主演《百萬人推理》開播造咖 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 12則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 231則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 21 小時前 ・ 183則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的6款Chanel手袋
繼《還魂》、《異能》、《機智住院醫生生活》後，高允貞2026年與金宣虎攜手新劇《愛情怎麼翻譯？》創下人氣新高，近來她的Instagram更正式突破了一千萬追蹤！然而不論是戲裡戲外，高允貞皆經常演繹的香奈兒Chanel造型或包包，也一併成為了marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 天前 ・ 8則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 2 天前 ・ 13則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
盧昱曉《軋戲》、王玉雯《突然的喜歡》爆紅！高人氣陸劇95花待播作品盤點 《折月亮》出自台灣導演之手
【文／曾心奕】因《入青雲》圈粉無數的盧昱曉，以及在綜藝節目《地球超新鮮》表現大方有趣的王玉雯，近期分別帶來《軋戲》、《突然的喜歡》。盧昱曉和王玉雯都屬95花，兩人手上也還握有其他待播劇，除了這兩人，有多位95小花也都人氣頗高，本文整理出「95花」幾部備受矚目的待播作品，趕快來看看你期待哪一部。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手造咖 ・ 1 天前 ・ 8則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 13則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 29則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 1 天前 ・ 3則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 天前 ・ 53則留言
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1則留言