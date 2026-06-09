「初戀情人」傅子純血癌猝逝 賴慧如首露面爆哭曝大嫂近況
民視八點檔當家小生傅子純日前因急性血癌猝逝，享年46歲，消息一出震驚外界，許多演藝圈星友難過哀悼。而和他合作過《多情城市》、《好運來》等劇的賴慧如當時聽到噩耗時，崩潰大哭，心情久久無法調適。賴慧如9日出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。
談到傅子純血癌猝逝，賴慧如在現場忍不住淚崩，透露她當年參與第一部八點檔《多情城市》中是飾演傅子純的初戀情人，感謝前輩傅子純給了很多幫助，賴慧如坦言至今心情仍難以平復，「真的太突然了。」她表示，傅子純平時相當自律，不僅拍戲認真，也很注重身體健康，片場裡大家吃宵夜時，他經常克制自己不吃，平常也會透過按摩等方式照顧身體，因此得知噩耗時特別震驚，「完全沒有辦法接受。」
賴慧如透露，今年還曾與傅子純見過面、傳訊息聯絡，沒想到竟成最後一次互動。她表示，事發後自己一度情緒潰堤，也表示，近期將安排時間前往傅子純靈堂致意，並關心傅子純老婆狀況。她提到，傅子純跟老婆新家才剛落成，卻發生憾事，讓人不捨，她也希望能多陪伴大嫂，一起度過這段最艱難的時刻。
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