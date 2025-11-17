「初戀系女神」章若楠《難哄》夢遊爬上床 羞問白敬亭：要收錢？

白敬亭（左）、章若楠在《難哄》有許多「同床共枕」等甜蜜片段。中天娛樂台提供

「初戀系女神」章若楠在《難哄》中飾演的「溫以凡」一角，以冷漠武裝內在，與成長經歷有關，劇中遭無血緣的「舅舅」騷擾造成巨大創傷。章若楠很心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚。

章若楠形容角色：「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活。拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延（白敬亭飾）。」更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。

章若楠《難哄》有許多悲慘的遭遇。中天娛樂台提供

也因為過去的經歷，讓「溫以凡」只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的「桑延」與「溫以凡」，感情急速增溫，像是「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜有趣的橋段，當「溫以凡」得知昨晚不小心在夢遊時親了「桑延」，竟對「桑延」脫口而出：「是要收錢嗎？」台詞互動相當逗趣。

白敬亭（左）與章若楠共同主演《難哄》。中天娛樂台提供

談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆，更表示對「桑延」第一次面對「溫以凡」夢遊的擁抱相當深刻，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」。暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。

「國民男友」白敬亭主演《難哄》人氣飆漲。中天娛樂台提供

耐心哄「死裝哥」！戲外喊：直接走人

白敬亭在《難哄》中展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，而章若楠也經常耐著性子哄他，讓觀眾看了紛紛留言「欠扁」、「只有帥哥才有本錢這麼白爛」等，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號。

章若楠則分享，現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了」。反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。《難哄》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。



