初春時節遊臺南 走訪關子嶺碧雲寺步道享受人文與生態之美

▲關子嶺溫泉老街。

【記者 劉秋菊／台南 報導】正值乍暖還寒的初春時節，臺南各處花海正隨著氣溫的變化陸續綻放，這個季節的山區，風景如畫，氣候宜人，是探索大自然的好時機，而臺南擁有許多富有特色的登山步道，歡迎遊客前來健行，一邊揮灑汗水一邊享受著臺南的美。

▲碧雲寺眺望嘉南平原。

臺南市長黃偉哲表示，關子嶺風景區擁有全臺最早開發、從日治時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，長年以來都是臺南溪北地區的觀光核心地區；而關子嶺風景區內的「火山碧雲寺」更是著名的宗教聖地，也是無形文化資產「東山迎佛祖」回駕路線的起點，位在關子嶺半山腰，背倚山脈，面向廣闊的嘉南平原，山嵐繚繞，至今已超過百年歷史，從蜿蜒的山路來到這裡，第一個映入眼簾的是彩色泥塑的山門，走進是莊嚴的佛寺建築，能感受到與塵世隔絕的平靜。而從寺廟外部更可眺望整個嘉南平原一帶景緻，將整個臺南的美景盡收眼底。

觀光旅遊局林國華局長表示，來到「火山碧雲寺」除了廟宇參拜的行程，更別錯過碧雲寺後方的登山步道，步道長度約1公里，從寺廟後方三寶殿為起點繞行一圈，來回約1個小時，沿途可看見各種石灰岩層山壁，簡單又好走。若是還有體力，還可順遊水火同源園區，參觀曾名列台灣七景和台南八景的「水火洞」奇景，火焰不斷從水中冒出的畫面，打破了水火不相容的定理，吸引了無數人前來一探究竟。

▲水火同源。

臺南市政府觀光旅遊局表示，歡迎民眾來臺南關子嶺碧雲寺後山步道踏青，除了一邊沐浴在人文歷史與自然生態的交響樂中，爬山之後還可品嘗桶仔雞等在地美食，再去享受全臺唯一的泥漿溫泉，體驗好山、好水、好湯、好吃又好玩的關子嶺。

此外，登山時應注意自身安全，盡量在既有步道上活動，避免前往人煙稀少的小徑，亦可先用手機下載離線地圖，並攜帶足夠的食物和水，做好充足的準備，讓旅程玩得充實又沒有負擔，才能開開心心的出門平平安安的回家。更多旅遊資訊歡迎至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)、「台灣山林悠遊網」(https://recreation.forest.gov.tw/)網站查詢。（照片記者劉秋菊翻攝）