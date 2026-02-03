初次尋職青年不孤單， 中分署推動「支援青年就業計畫」補助最高4.8萬元。（圖：中彰投分署提供）

因應國際情勢波動，就業市場不確定性高，勞動部勞動力發展署中分署積極推動「支援青年就業計畫」，提供整次就業青年整合性服務，期間還可申領尋職津貼或就業獎勵金，每人最高補助4.8萬元。15-29歲本國青年，符合未在學、未受僱從事全時工作、且連續達60日，就可申請，去年9月至今年1月底，中區2300人申請。

中彰投分署舉例，小津社工系畢業，一度在等待理想工作與立即投入職場間，猶豫不決，透過「台灣就業通」得知計畫，並接受中彰投分署轄下就業中心提供一對一輔導，釐清職涯方向，與就服人員共同優化履歷及討論投遞策略後，在114年10月如願進入醫療體系擔任社工人員穩定就業至今。小津也分享，申請流程清楚不繁瑣，從諮詢到求職每個階段，都有輔導員主動關心、即時協助，讓她在尋職過程中，感受有人陪伴，不是獨自摸索。

中彰投分署表示，針對登記參加「支援青年就業計畫」的初次尋職青年，目前轄下各就業中心可提供職涯探索、履歷健診與面試模擬等就業準備實務演練，以及職業技能訓練、職缺媒合等一條龍支援，全程由專人透過主動式提醒與流程陪伴，協助青年展開踏入職場的第一哩路。此外，該計畫所提供得每月請領的尋職津貼，以及穩定就業滿90日及180日後可請領的就業獎勵金，將有利於協助青年減輕尋職期間的經濟壓力。

中彰投分署呼籲，符合資格的青年朋友可透過「台灣就業通」網站查詢「支援青年就業計畫」專區資訊（https://gov.tw/goH），或電洽臺中就業中心（04-23592181分機3743），由專人提供一對一諮詢服務。盼每位青年都能「先準備、再出發」，穩健踏出職涯第一步。（寇世菁報導）