初次激戰努力給反應！她被男友嫌「死魚」崩潰 網炸鍋

一名女子抱怨，她日前第一次與男友發生親密關係，事後對方竟嫌棄她像「死魚」。（示意圖／Pexels）





第一次跟男友發生關係竟然還被嫌棄！一名女子抱怨，她日前第一次與男友發生親密關係，明明過程中都有反應，竟被對方嫌棄像「死魚」，讓處在熱戀期的情感直接冷掉。網友們看完罵聲一片，怒轟男友沒水準，狠嗆「要是我直接讓他少一根」。

女子在Dcard發文，她認為自己在親密關係上雖不是主動派，好歹會隨著動作發出聲音，也算是一種回應，無法接受被男友形容成死魚。儘管事後男友道歉說是在開玩笑，但原PO不想接受，她原本覺得男友是個不錯的另一半，但現在觀感隨著這句話整個垮掉，想知道網友們對這件事的看法。

貼文引爆網友怒火，紛紛痛罵這名男友「最好這兩個字是能拿來開玩笑，還是第一次，是我直接讓他少一根」、「滿沒水準的發言，有些字眼就不是能拿來開玩笑的」、「這種的就要不客氣嗆他說：喔，結束了喔？抱歉，我都沒發現」、「你不會回他說，因為我不知道你有進來過」。

也有人分析，從這件事可以看出這名男友對原PO缺少應有的基本尊重，建議原PO「快逃」，「他感覺是真心的說這個詞的，說完後才發現自己說錯話，這種可以直接甩掉了，不懂得珍惜」、「這男的是從哪裡學的這個詞，是我就果斷分手了」、「這可以分了吧，喜歡你的男生不會講這句話，喜歡你的男生，你就算沒反應，他也會很興奮」。

