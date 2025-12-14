初次當選時阿扁還是市長！8連霸綠營台北市議員宣布交棒

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台北市議員李建昌今(12/14)宣布，明年的議員選舉將交棒給律師陳又新，他說，對民進黨而言，民代是職業，但對國民黨來說，則多半是家族的副業，用來照顧事業與產業，他說，港湖區交要交棒給陳又新，請大家來幫他。

民進黨台北市議員李建昌、律師陳又新，翻攝李建昌臉書

李建昌深夜於臉書發文指出，民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的。

廣告 廣告

李建昌說，昨晚他已和陳又新跑了不少行程，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敍，其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內。

李建昌也宣布，台北市港湖區，他要交棒給陳又新，並表示陳又新是個好人材。呼籲自己的好友都來幫忙。

李建昌屬民進黨新潮流系，自1994年擔任台北市議員起，至今已8連霸，為綠營最資深的台北市議員。而他當選市議員該屆，前總統陳水扁也在那年當選台北市長，也是綠營唯一曾在台北市執政的一次。

更多FTNN新聞網報導

助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎

府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮

新青安2.0上路？王婉諭曝政府真正目的：假德政陪葬青年未來

