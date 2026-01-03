初次見面就撿屍性侵 渣男賠120萬換緩刑

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市董姓男子與多名友人在台北信義區酒吧飲酒聚會，聚會結束後，見初次見面的小芬(化名)喝酒醉，假好心攙扶她到車上休息，竟趁小芬醉到意識不清，在車上後座性侵她得逞。台北地院審理時，審酌董坦承犯行，並與小芬達成120萬和解，依董男犯乘機性交罪，判處1年10月徒刑，緩刑5年。

判決指出，董男前年12月底與友人在台北市信義區1家酒吧外人行道上飲酒聚會；聚會結束後，董男見小芬酒醉，假好心將她攙扶到自己的車上休息，直到隔天凌晨2點半，見小芬已處於泥醉狀態，趁她意識不清，在車上後座性侵她得逞。

小芬事後報警提告。檢方調查時，董男坦承犯行，檢方依刑度3年以上的乘機性交罪將他起訴。法院審理時，董男與小芬達成120萬元和解，並當庭先給付小芬70萬現金，餘額分期支付。

法院認為，董男行為嚴重侵害小芬性自主權，考量董始終坦承犯行，且已與被害人和解，若依乘機性交罪科以法定最低3年刑度，猶嫌過重，援引刑法第59條「情堪憫恕」規定，酌減刑度，依乘機性交罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。緩刑期間董男若未支付剩餘賠償金，檢察官得聲請撤銷緩刑，命董入監服刑；可上訴。

