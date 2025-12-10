初次見面就被性侵 妹子醒來發現「下半身沒穿」

台中一名妹子醒來之後發現下半身沒穿，才發現自己被性侵了。（示意圖／Pixabay）





台中一名女子A女透過友人介紹結識B男，雙方於2023年4月間在一處居酒屋飲酒聚會。B男在聚會結束的時候，見A女不勝酒力，開車將A女送回她的住處，卻趁機扶她上樓性侵得逞。直到隔天中午A女醒來發現自己的褲子被脫掉了，才因此報警並且告上法院，一審、二審都判處B男3年2月有期徒刑。

根據判決書指出，B男在當天飲酒結束之後，見A女不勝酒力，於是自願開車送她回家並攙扶她上樓，隨後又見她酩酊大醉、意識不清，不能抗拒，先是親吻嘴唇，然後又做出性侵行為。隔天中午，A女醒來之後，發現內褲被脫掉，才報警處理，循線查獲B男的相關犯行。

法院一審指出，B男與A女本素不相識，竟於初次見面，因認飲酒過程與A女互動曖昧，未知克制己身情慾，竟利用A女飲酒至醉，呈現意識不清而陷於不知抗拒之狀況下，做出猥褻、性侵的行為，造成A女身體、心理上難以磨滅之恐懼與傷害，而且雙方未達成和解，判處B男3年2月有期徒刑。

B男不服判決上訴，法庭上申辯願意與A女和解。但是因為雙方對和解金無法達成共識，A女也希望法官從重量刑，台中高分院二審維持原判，全案可上訴。

