初步取得黑盒子定位 管碧玲發文曝F-16失事最新搜尋進展

花蓮空軍基地第5聯隊的1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間失事，機上的上尉飛官辛柏毅疑似跳傘失蹤，迄今已進入第7天，軍方、海巡署仍在全力搜尋。海委會主委管碧玲今（13）日晚間也公開海委會海面、水下的最新搜尋進展。

海巡艇夜間持續搜尋失事的F-16AM戰機。(圖/截自管碧玲臉書影片)

國防部長顧立雄12日在立法院受訪時證實，有收到斷斷續續的訊號，疑似就是「黑盒子」（飛行紀錄器），這個部分還在確認當中。

管碧玲今天在臉書貼文表示，我們仍然在海上，鍥而不捨搜尋。辛飛官，海巡署的部隊，白天、黑夜都還在努力。

廣告 廣告

國海院的聽音陣列。(圖/截自管碧玲臉書)

管碧玲指出，除此之外，國家海洋研究院的研究人員，則是啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，也初步取得黑盒子的定位範圍，這個進展，顧部長已跟大家報告。我們將聽音陣列儀器暫留在花蓮，因為，國海院的同仁，心理上也持續在備勤之中，大家的心都還是懸著。

管碧玲強調，海巡署負責海面搜尋、國海院出力水下搜索，海委會雙管齊下，而至今，我們仍然鍥而不捨，因為，實在還放不下心，我們無法放棄希望！

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭挨轟「史詩級錯誤」！柯文哲直言：炒地皮

陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

「土城十講」合體柯文哲聊什麼？蔡正元搶先曝光勁爆內容