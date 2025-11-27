初為人母捨不得！女星喊話「替大火受災戶帶孩」盡心力

剛升格新手媽媽的女星麥明詩，發聲可以幫忙受災戶帶孩子。（圖／翻攝自麥明詩 IG）





面對香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓昨（26日）發生五級大火，讓民眾和演藝圈都十分擔憂，許多藝人取消活動，發聲宣傳如今多個緊急開放的臨時避難及救援服務。有名網友也發文表示自己沒有收到太大影響，如果有需要可以私訊她幫忙照顧小孩，而今年剛升格新手媽媽的女星麥明詩，也發聲表示自己也能照顧孩子。

至今早晨6點時分，據統計已有44人死亡、71人受傷送院、279人失蹤，火勢至今也尚未完全撲滅，還有7名消防人員受傷，讓不少藝人開始紛紛捐物資、轉載消息並幫忙尋人，就希望可以讓傷亡者團聚。

廣告 廣告

麥明詩看見有人發文表達自己可以照顧小孩後，也主動表示自己可以發文，轉發並表示目前可以照顧1-2位嬰兒，如果有需要的人可以私訊她。

事實上，麥明詩是2015年奪得港姐後進入演藝圈，涉略演戲和主持，2019年淡出演藝圈後取得律師資格，並於202年和男友盛勁為結婚，並於2025年誕下一子。



【更多東森娛樂報導】

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

