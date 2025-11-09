初秋時節正好遊 500人齊聚十八羅漢山 騎遊茂林享受山城之美

茂管處「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動， 在台27甲線十八羅漢山服務區開騎。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

秋意漸濃，天氣轉涼，正是南部最適合騎乘自行車出遊的時節。交通部觀光署茂林國家風景區管理處特別於九日舉辦「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動；去年首屆活動吸引全台超過三百位車友熱情參與，今年規模更大，計有近五百人參加，盛況空前。

活動設有七十公里的挑戰組及二十二公里的休閒組，並推出由專業領騎老師帶領的三條「騎玩路線」。參加民眾騎著自行車，以最環保的方式造訪茂管處轄內的各個部落，不僅能沿途賞景、還能走入部落，體驗原民文化與風情，品嚐在地風味餐，為深秋留下獨特又難忘的回憶。

今年活動同樣選在依山傍水、地景獨特的台２７甲線十八羅漢山服務區舉行，延續去年的熱烈迴響，活動成功為當地小鎮打開不少知名度，吸引更多民眾慕名而來，為便利車友參與，茂管處特別在左營高鐵站、旗山轉運站及美濃轉運站安排接駁專車，提供人車同載服務，讓大家輕鬆抵達會場，以節能又環保的方式展開一場自在暢快的山城騎旅。

茂管處「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動，沿途均有美麗風光，吸引近500名自行車活動愛好人士參與。（記者鄭伯勝翻攝）

活動現場同步設有在地小市集，在活動路線上也別具巧思，「羅漢茶香」組自十八羅漢山服務區出發，往北前進至六龜新開，到在地製茶廠體驗台灣山茶文化；其餘路線則往南騎進茂林國家風景區、再沿著屏１８５沿山公路前行，沿途坡度平緩、風景宜人，適合各年齡層共同參與。

此一「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動，茂管處也動員二十餘位領騎人員擔任志工，帶領大家共同體驗自行車旅遊的魅力，讓更多人以健康、環保的方式親近山林，深入認識茂林的自然與文化之美，為秋日留下難忘的美麗記憶。相關景點或旅遊活動資訊請至茂管處官網查詢，或關注茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」獲得最新活動資訊。