初經後一定要補嗎？四物湯、轉骨湯怎麼選？醫師教你如何判斷適不適合
初經來潮代表女孩的體質正在轉變，很多家長會問「初經來一定要喝四物湯嗎？」「初經來再喝轉骨湯還來的及嗎？」這次就來解答女孩家長最想知道的問題！我都會建議家長，如果月經來沒有特殊狀況，食療補養以簡單為原則，而想讓孩子成長不受限，應保持健康的飲食、作息及運動習慣，小學一二年級就可以諮詢醫師以評估成長進度，及早掌握並採取對策為佳。
中西醫專家婦科觀點：愛群兒童成長診所楊晨院長＆陳曉萱醫師
家中有女初長成！中醫這樣看初經帶來的體質轉變
女孩初經一般會在9到16歲之間來到，較常見的是在國一、國二（約12、13歲）左右時初經來潮，《黃帝內經》有云「女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七（十四歲）而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子」，意思也是女孩成長到14歲左右，會因為荷爾蒙變化而開始有月經並初具生殖機能，可能會出現瘀熱、肝熱的體質，皮膚變油、冒痘痘、情緒起伏較大等。
初經結束一定要喝四物湯嗎？看個人體質來決定才是正確解答！
現代人大多營養過剩，如果女孩的體質正常，初經來也沒有任何特殊症狀，我會建議初經後的飲食首重均衡、營養充足，食療以簡單為主，例如雞湯加一點薑，或是雞湯加一片黃耆、一片當歸，暖身、補氣、補血，還有補充好的蛋白質。除了雞湯，鱸魚湯也是不錯的選擇。
因此，初經後不一定要喝四物湯，如果女孩真的是血虛體質，出血量多、疲倦、虛弱，確實可以喝四物湯，但建議經過合格中醫師診斷後，開立適合女孩體質的四物湯，才能真正發揮對症調理體質的作用。
初經來了還會再長高嗎？想要成功「轉大人」喝轉骨湯要注意！
很多家長希望孩子可以高人一等，通常初經來後一兩年內是長高最重要的關鍵期，因此在初經來後喝「轉骨湯」理論上是來的及。
不過我也要提醒家長，孩子會不會繼續長高、可以再長高多少，實際上還是要以孩子的生長板狀況為準，我會建議在孩子國小一二年級時，就可以諮詢醫師幫助評估及追蹤孩子的成長速度，如果孩子已經是提早發育的狀態，就要留意部分轉骨湯的成分，若吃到過補的轉骨湯，反而可能加速骨齡癒合！
而提早發育、初經太早來，除了會影響到女孩的身高，女孩未來罹患乳癌、子宮內膜癌等癌症的機率也可能比較高，若可以經由醫師評估診斷而及早發現女孩提早發育的狀況，而不是等到初經太早來才發現，就可以及早採取對策加以治療，延緩並抑制發育的速度，幫助孩子多爭取一些時間。
現代女孩想要健康發育成長，把握以下7要點更重要！
補充良好的蛋白質，例如雞肉、魚肉等，少吃紅肉、油炸、燒烤食物
多喝水，幫助新陳代謝、排出體內廢物。
適度運動，例如每天跳繩500下。
早點睡，不要熬夜，基本上要睡滿8小時，促進生長激素作用。
不要吃太多的糖，例如巧克力、甜食、蛋糕等，高糖分、高熱量飲食都會囤積脂肪，也會影響生長發育。
避免接觸環境荷爾蒙，例如塑膠製品、外食包裝盒、香水、有香味的沐浴乳或洗髮乳、保養品、農藥等，用餐前記得洗手。
若有需要，配合醫師的評估追蹤。
