初訪福岡景點推薦！從博多運河城到一蘭拉麵總社 悠閒自在水岸風光吃人氣鬆餅自由行必看

文／景點+ 張盈盈整理

日本九州福岡旅遊人氣高漲，初次踏上福岡，這座城市的節奏總讓人忍不住放慢腳步：既有現代都市的便利，也保留著迷人的水岸風光與濃厚人情味。對第一次造訪的旅人來說，從交通方便、商店雲集的「博多運河城」開始最剛好，沿著水景散步、逛街購物，再到一蘭拉麵總社朝聖，感受福岡最具代表性的味覺記憶。想欣賞城市天際線景色，福岡塔的海濱夕陽絕不容錯過；天神地下街則提供了最實用、最接地氣的逛街樂趣。本篇帶你一次掌握初訪福岡的重要景點，悠閒、輕鬆、零壓力，在城市與海風之間找到最剛好的旅行步調。

廣告 廣告

圖／墨刻出版

圖 / AI生成、後製

博多運河城 キャナルシティ博多

博多運河城由七棟建築物群沿著運河蜿蜒，其中 OPA 的建築最亮眼，為了配合運河的彎度及常常舉 行表演活動的「太陽廣場」，紅藍磚立面的主體呈挖 空的半圓凹狀，且頂部面積大於底部，使採光清 亮；每天廣場前的律動音樂性運河噴水更是精彩。

博多運河城

交通：JR 博多駅徒步10 分，或搭乘西鐵巴士約4~6 分至「キャ

ナルシティ博多前」站，下車後徒步2~4 分；地下鐵中洲川端駅

徒步10 分、地下鐵祇園駅徒步7 分

地址：福岡市博多区住吉1-2

電話：092-282-2525

營業時間：商店10:00~21:00，餐廳11:00~23:00

網址：www.canalcity.co.jp

圖／墨刻出版，以下同

博多河岸城 博多リバレインHakata Riverain

博多河岸城集結商場、辦公大樓、飯店、餐廳、劇院、美 術館等，河岸城的地下就是地鐵車站，交通極其便利，逛 街購物都非常輕鬆又自在，而且大人氣的麵包超人主題館 也在其中，不管大人小孩，都可以在這裡玩得盡興。

博多河岸城

交通：地下鐵中洲川端駅出站即達

地址：福岡市博多区下川端町3-1

電話：092-282-1300，092-271-5050(Hakata Riverain Mall

by TAKASHIMAYA)

營業時間：10:00～19:00，依設施而異

網址：riverain.co.jp

福岡塔 Marinoa City FUKUOKA

福岡市為慶祝建市100 週年，於1989 年建造了福岡 塔。高234 公尺的塔身由八千多塊鏡面組成。搭乘電梯在70 秒內上升到123 公尺高的展望台，360 度 的觀景窗可以鳥瞰福岡全景與PayPay 巨蛋，遠方還 可見飛機起降的光景。

福岡塔

交通：地下鐵西新駅1 號出口徒步約20 分，7 號出口可搭乘西鐵

巴士約10分

地址：福岡市早良区百道浜2-3-26

電話：092-823-0234

營業時間：9:30～22:00(入館至21:30)

網址：www.fukuokatower.co.jp

從福岡塔欣賞城市海岸夜景。

一蘭本社 總本店

店面分為拉麵店以及總本店獨有的一蘭屋台，一蘭 屋台充滿濃濃的昭和氛圍，店內除了拉麵以外還有 豬肉捲、大腸鍋、獨家的博多豚骨餃子等福岡名料 理，選擇非常豐富。

一蘭本社 總本店

交通：地下鐵中洲川端駅2號出口徒步3分

地址：福岡市博多区中洲5-3-2

營業時間：24小時營業

網址：ichiran.com

bills 水上公園店

bills來自澳州雪梨，曾被媒體評為「世界第一名的 早餐」，店內最受歡迎的就是鬆餅，採現點現烤製作， 至少要等上20 分鐘，鬆餅內層十分鬆軟，配上中間 的蜂蜜奶油，最上層的香蕉帶有焦糖脆片，口感層 次多變。

bills 水上公園店

交通：地下鐵天神駅12號出口徒步約5分

地址：福岡市中央区西中洲13-1 SHIP’ S GARDEN 1F

電話：092-733-2555

營業時間：8:30～21:00，週五~22:00，週六及假日8:00~22:00，週日8:00~21:00

網址： billsjapan.com/jp

天神地下街

在天神眾多百貨公司環伺之下，天神地下街也以長590 公尺，別具有歐洲風味的石坂道走廊取勝，因位 於交通樞紐，商品風格則除了成熟、實用，也有年 輕人喜愛的服裝配件，還有特色話題商店進駐，共 約200 家店聚集。

天神地下街

交通：地下鐵天神駅往西鐵福岡( 天神) 駅的地下通道

地址：福岡市中央区天神2 丁目地下1~3 号092-711-1903 ( 僅限日語

服務)

營業時間：商店10:00~20:00，餐廳10:00~21:00；依店舖而

異依店鋪而異

網址：www.tenchika.com

元祖博多明太重 元祖博多めんたい重

元祖博多明太重是福岡第一家提供各式明太子料理 的專門店。招牌料理「元祖博多めんたい重」在晶 瑩剔透的白飯上鋪上滿滿的海苔，飽滿的明太子昆 布捲是獨門配方手工製作，用最簡單的搭配品嚐明 太子的純粹美味。

元祖博多明太重

交通：從地下鐵天神駅16 號出口出來，明治通往中洲方向直行約170 公尺，看到大同生命福岡大樓後右轉，約100 公尺處的左側。從中洲川端駅1 號出口出來，明治通往天神方向直行約200 公尺，於親和銀行左轉，約100 公尺處的左側。

地址：福岡市中央区西中洲6-15

電話：092-725-7220 7:00~22:30(L.O.22:00)

網址：www.mentaiju.com

博多屋台

屋台就是路邊攤，一般屋台大多從傍晚6 點開始營 業到深夜，晚上10~11 點人潮最多，但由於博多屋 台已經成為觀光地，往往不到8 點就擠滿客人，較 知名的美味屋台更是一營業就大排長龍，在屋台享 用美食特別有在地風味。

博多屋台

屋台延伸範圍包括中洲川端地區、天神地區、長浜地區

遊覽參考網站：yatai.fukuoka.jp/ ( ザ・屋台 酔ってかんね官網)

訂好機票，收拾行李，和宇宙明星BT21一起前往！這趟旅程會深度漫遊，走在福岡河岸感受正統屋台氣氛，每一攤在地美食都讓人流連忘返，集結新舊魅力，美食、購物超便利，跟著「BT21環遊世界」造訪九州、親探福岡！

・同系列多個城市，以不同風格與設計帶你環遊世界，保證讓喜愛BT21的UNISTARS超級滿意，只要翻開就會忍不住大喊：「太可愛了」！

・內頁充滿設計巧思，翻開就是滿滿的宇宙明星陪你玩遍全世界。

・書中收錄地點，皆為MOOK嚴選出最好玩、最好買以及最好吃的經典行程，只要跟著走，新手也能玩得像達人。

・書中貼心附上心情筆記頁，怎麼使用都可以，讓你自由發揮不設限。

・封面和封底折口還有可撕下的精緻明信片，收藏、使用或送人都OK！

BT21帶你環遊世界：MOOK第6站──九州【附獨家贈品】

》https://reurl.cc/qK6vpN

京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足

》https://www.mook.com.tw/article/39178