初試啼聲就閃耀 台鋼科大楊碩宇全國音樂賽奪甲等晉級決賽

▲台鋼科大驕傲！楊碩宇（右）鋼琴首戰告捷，晉級全國決賽。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台鋼科技大學休閒運動管理系三年級學生楊碩宇，日前參加「114學年度全國學生音樂比賽」，以精湛的鋼琴琴藝及沉穩的舞台表現，於大專組鋼琴獨奏項目中脫穎而出，榮獲甲等佳績，並成功代表高雄市晉級全國學生音樂決賽。

▲初試啼聲就奪甲等！台鋼科大楊碩宇鋼琴首戰全國賽晉級決賽。

全國學生音樂比賽以「培養學生音樂興趣、提升音樂素養」為宗旨，賽程涵蓋合奏、獨奏及合唱等多項類別，並分國小、國中、高中職及大專組別。楊碩宇以對路德維希·范·貝多芬《悲愴奏鳴曲》第8號鋼琴奏鳴曲的深刻詮釋，獲得評審高度肯定。

值得一提的是，楊碩宇同學為特殊教育學生，自幼展現優異專注力及音樂天賦，擅長小提琴與鋼琴。在家人陪伴及校方友善支持下，他長期深耕音樂領域，透過音樂帶給聽眾感動與喜悅。此次獲獎再次印證「潛能無限」的信念，展現只要給予適當環境與支持，每位學生都能在舞台上綻放光芒。

台鋼科大身心健康中心巫珍宜主任表示：「學校始終關懷與支持所有學生，尤其是特殊教育學生，陪伴他們逐步學習與成長。我們期盼每位學生都能在這個友善、有愛的校園環境中，勇於突破自我、發掘潛能，持續朝目標邁進。」

台鋼科大將持續投入資源，打造兼具專業技能培育與人文關懷的校園環境，鼓勵學生勇敢追夢，在多元領域為校、為國爭光。（圖╱台鋼科大提供）