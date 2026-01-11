初選不公多人退黨？黃國昌嘆「柯文哲人太好」：黨主席是我絕不接受攻擊

記者詹宜庭／台北報導

新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退出民眾黨，將以無黨籍身分參選新竹市香山區議員，有媒體指其退黨原因是未獲黨內提名，而回顧這2個月以來，民眾黨已有4人接連退出，包括李有宜、朱蕙蓉、陳諭韋。對此，民眾黨主席黃國昌今（11日）指出，前黨主席柯文哲是好人，過去他對這種事不會多說什麼，「但我黃國昌現在是民眾黨主席，不容許用這種子虛烏有、不實事情，配合特定媒體攻擊民眾黨，我絕對不接受。」

黃國昌今下午舉辦新北市後援會成立大會，會前受訪時《鏡新聞》記者問及有人認為說初選的機制目前還是不太清楚，甚至蔡志堅里長退黨，黃國昌反問記者「你說誰這樣講？」記者說「蔡志堅里長」，黃國昌問「他公開這樣說嗎？」記者回「報導上寫的」，黃國昌再問「哪家報導這樣寫？」記者澄清「不是我們家的」，黃國昌怒喊「亂寫」。

廣告 廣告

黃國昌表示，有些黨內同志不想參加初選，想要用無黨籍參選，「站在我的角度，我從來不口出惡言，尊重他們，但我也要請他們適可而止，不要為了自己利益，莫名其妙傷害民眾黨。」

黃國昌指出，前黨主席柯文哲是好人，過去他對這種事不會多說什麼，「但我黃國昌現在是民眾黨主席，不容許用這種子虛烏有、不實事情，配合特定媒體攻擊民眾黨，我絕對不接受。請媒體說清楚講明白，是哪裡不公平，用全民調還不公平嗎？那是不是按照他們想法，黨應該承諾保送、徵招才公平？」

更多三立新聞網報導

不滿沒被黨內提名？新竹里長蔡志堅「退出民眾黨」 黃國昌怒：報導亂寫

超突然！黃國昌閃電訪美3天「14日上午回台」：基於對美尊重今天才公布

快訊／黃國昌突宣布今率團出訪華盛頓！民眾黨：聚焦國防與高關稅議題

柯文哲缺席黃國昌新北後援會！陳佩琪喊「老大先被嘉義訂走」：由我參加

