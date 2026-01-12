初選不是敵我矛盾 不必殺得你死我活

2024總統大選前民進黨造勢活動。（圖：賴清德競選辦公室）

內受藍白合在國會的掣肘，外有中共的軍事威嚇，執政的民進黨能否突破困境，年底地方選舉結果將具有指標性意義。





目前民進黨已確定部分縣市長提名人選，而甚受矚目的台南、高雄初選也近尾聲，即將拍板。這兩個縣市是民進黨執政示範區，政績亮眼，尤其高雄市近年的市政建設有目共睹，不但城市翻新，更吸引一些國際知名藝人、樂團來到高雄開唱，成功打造演唱會經濟。





由此可見，民進黨即便能夠增加席次，但若台南、高雄有所閃失，就是重大挫敗。令人憂心的是，兩地的初選過程厮殺慘烈，尤其台南市有點走火入魔，刀刀見骨，到了非我派系獲得提名便不惜玉石俱焚的瘋狂狀態。

黨內初選必須是良性競爭，方可以團結一致的最佳陣容出擊，取得勝利。如果一味擴大黨內的對立衝突，棄基本的道德底限、公平透明於不顧，搞成非得拼得你死我活的「敵我矛盾」，無異未戰先內耗自己的戰力。尤有甚者，若有一方求勝心切，不擇手段醜化對手，刻意將競爭者因長期在地經營，累積的政績與豐厚人脈，而贏得的超黨派支持，抹黑為藍營介入初選，意圖凸顯自己是欽定的黨內正統，企圖轉移民調落後的焦點。





這種將競爭者貼上勾串藍營的通敵標籤，宛如歐洲中世紀對異端的審判，在殺紅眼的狀態下，縱然使用奧步者僥倖在初選中勝出，但黨與支持者的裂痕已難彌合，恐為對手所趁，意外輸掉選舉，丟掉既有的執政縣市。





賴清德贏得總統選舉，是票數未過半的慘勝，而在地方選舉上，更是連續兩屆慘敗，遭到藍營輾壓。2018年藍營與綠營的縣市長對比是15比6，2022綠營頹勢依舊，藍綠比例為13︰5，民進黨的地方勢力幾乎退守到北港溪以南。因此今年底的選舉對民進黨來說，必定是一場硬戰。





故而，民進黨必須提出最強的人選，而且提名過程要公平公開，以民意支持高低為提名標準。尤要者，黨內初選不是敵我矛盾，也不是排擠非中央或派系屬意人選，而是取決於民意的支持。只有提名獲得多數選民支持的候選人，才有希望力克藍白大軍，取得最佳的戰果。











