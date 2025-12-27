初選交鋒！陳亭妃舉賴清德當年經歷 林俊憲喊：已整合好台南隊

民進黨2026台南市長初選政見發表會今（27日）登場，會前受訪時，綠委陳亭妃表示，賴清德最初參加台南市長初選時，僅有6名議員支持，相信他也是這樣一路走過來，連任時以最高得票率變成最大「桶箍」，這也是大家跟隨的腳步；綠委林俊憲則說，他已整合好「台南隊」，有信心贏得勝利。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

對於近日因民調問題和林俊憲交鋒，陳亭妃表示，因為初選確實是納入選罷法，所以只是提醒我們的同志們要小心，不要被處罰，所以沒有不愉快。她強調，已在台南37區的走訪8年了，從當初和黃偉哲市長的初選競爭，到現在已經8年了，她沒有放棄每一個和民眾接觸的機會，也不是為了選舉才走遍每一個地方，而是把這變成自己的責任。

廣告 廣告

陳亭妃說，賴清德參加第一屆大台南市長初選的時候，競爭對手有前台南縣長蘇煥智、前台南市長許添財，當時台南縣多數的議員都支持蘇煥智，台南市多數的議員支持許添財，當時賴清德只有6個議員支持，「所以我相信我們的賴清德委員也是這樣一路走過來的」，而且他在連任時獲得72.9%的最高得票率，變成最大的桶箍，這就是我們的記錄、我們的目標，也是我們要跟隨的腳步，我們認為人民要的是一個強的母雞。而且能夠跟所有的小雞一起走，當遇到藍白強大攻擊的時候，這一隻母雞是站在最前線保護大家，而且這隻母雞也可以跟大家說準備好了，因為最有經驗，且最瞭解台南。

林俊憲。（圖／中天新聞）

林俊憲表示，若陳亭妃對民調有疑問，應該去找發布民調的單位，選舉大家就平常心，但自己盡力，不要看到民調數字不合自己的意思，就緊張得跳起來，這樣也不好，大家君子之爭。今天的政見發表會，讓選民有一個最好的機會去比較候選人誰夠格、誰準備好了這是最好的，可惜只辦一場。

林俊憲說，這也是民進黨的傳統慣例，在競選市長時都會舉辦這樣的政見發表會，民進黨不怕初選，因為初選是民進黨最重要的規則之一，而且已經實施了二十幾年，相信只要任何的黨員遵守黨紀，大家都接受比賽的結果，初選哪有什麼問題？初選後輸的人要尊重，贏的人再去想辦法整合大家啊，「其實我認為我已經把台南隊整合好了，幾乎整個台南隊，我們現在已經隊伍都站好了，有25位議員支持我，還有3位立委也支持我。」

賴清德。（圖／中天新聞）

林俊憲認為，國民黨最怕的是團結的民進黨，而他幾乎已經把民進黨團結好了，「我有信心啊，我們一定會贏得勝利」。

延伸閱讀

賴清德對「鄭習會」開砲 鄭麗文嗆：對美軍購換過境紐約？

禮讓高虹安藍營不推人 鄭麗文：新竹市也適用「現任優先」

賴清德遭彈劾還反嗆藍白！鄭麗文開砲：再甩鍋恐面臨全民唾棄