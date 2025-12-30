初選倒數兩週 林俊憲團結車隊繞行大台南

林俊憲舉辦首場台南團結車隊大會師，自下營出發前往麻豆，多位黨籍立委、市議員到場力挺。翻攝畫面





民進黨立法委員林俊憲 今（30）日舉辦首場「台南團結車隊大會師」，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力。活動自下營出發、行經麻豆，沿途串聯在地鄉親加油與揮手致意，場面熱絡。

活動前，林俊憲在下營信仰中心北極殿玄天上帝廟，於主委姜金利陪同下上香祈福，祈求地方平安、選戰順利。林俊憲指出，選擇「下營」作為起點別具意義，其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風；終點選在麻豆，則因民進黨長期在當地獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

多位黨籍民代到場力挺，包括立委 賴惠員、郭國文、林宜瑾，以及台南市議長 邱莉莉、副議長 林志展，與多位市議員共同出席，展現團結力量。

林俊憲表示，目前內參民調支持度持續成長，並已超越主要對手，基層累積成果逐步顯現；近來政見會獲得多數鄉親肯定，選戰氛圍呈現倒吃甘蔗之勢，逐漸進入佳境。距離初選僅剩不到兩週，團結車隊將持續繞行大台南，朝初選勝選邁進。

林俊憲也說明，這次團結車隊大會師的口號「憲在台南，做伙ㄟ贏」，感謝多位立委與黨籍市議員共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神。面對初選進入關鍵階段，台南已完成整隊，將分進合擊，把地方的期待化為前進的力量。

