初選倒數拚氣勢！邱議瑩合體高雄議員群站路口 展最強母雞領軍氣勢

▲民進黨高雄初選白熱化，邱議瑩清晨出擊、議員參選人齊站路口。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，立委邱議瑩今（5）早，與議員、議員參選人在媽祖港橋路口，向市民問早致意，展現「高雄贏」的團結氣勢。

邱議瑩發文表示，「上班辛苦了！今天也要一起加油哦！」，早上跟多位議員、議員參選人在媽祖港橋路口跟大家問好。她強調，「最後一週，會用盡力氣、一步一腳印，踏遍高雄各區，讓市民都能感受到我的誠意與溫暖。」

對於大家團結站路口，她說2026 的選舉，不只是個人的選舉，也是高雄隊的選戰。所以今天也跟議員和議員參選人，與高雄隊的兄弟姐妹們一起站路口，共同展現團結氣勢。

今日陪同的議員有無黨籍的曾俊傑副議長，以及民進黨籍的林志誠議員、李雅慧議員、鄭孟洳議員、林智鴻議員、鄭光峰議員、江瑞鴻議員。另外，還有張以理市議員參選人、蔡昌達市議員參選人、林浤澤市議員參選人、鄧巧佩市議員參選人、黃雍琇市議員參選人、巫振興市議員參選人、張耀中市議員參選人，以及陳致中團隊。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）