初選倒數續走基層 賴瑞隆誓當「魄力市長」接棒陳其邁

賴瑞隆(中)前鎮政策說明會，與在場鄉親深度交流。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆持續深入基層今(2)日回到本命區前鎮舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會，與在場鄉親深度交流。民進黨立委兼黨團幹事長鍾佳濱、立委李柏毅、前立委郭玟成、資深媒體人王瑞德皆出席推薦，現場還有多位議員、跨黨派里長與會，民眾加油打氣聲不斷，展現賴瑞隆的好人緣。賴瑞隆強調，持續勤走基層推出政見，正面積極爭取選民支持，延續謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長的施政價值。

賴瑞隆指出，深入基層傾聽民意、爭取建設，是他從政以來一貫的態度，近一年來已辦理超過百場的說明會、走入市場等，將第一線的民意化為持續為高雄爭取建設的養分。

賴瑞隆說，自己是唯一具有最厚實行政歷練的市長參選人，除了擔任過中央部會的幕僚，在高雄市府從建設局、觀光局、新聞局、海洋局都有歷練。賴瑞隆指出，下一任的高雄市長，必須嫻熟市政胸懷願景，對接優質市政與中央政策，具備創意與執行力來加速建設發展，強化招商、產業發展、多元行銷、觀光藝文等能力，與市民、市政團隊一起讓高雄前進。

賴瑞隆表示，感謝鄉親的支持，擔任立委期間爭取到6,000億元建設，未來他將持續提出高雄未來的藍圖，帶著10年五星市府政務官、連續19屆國會優秀立委等經歷，用創意執行力的風格、穩重推進的步調，並懷抱承擔遠見的願景，延續高雄光榮。

郭玟成表示，一起初選的黨內同志都很優異，但六都是競合關係，由賴瑞隆擔任市長才可以帶領高雄贏得領先。也提醒大家，國民黨支持者也可以接聽民調電話，他們會支持對國民黨有利的對象，所以我們更要團結支持中央和市府經驗豐富的賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。

鍾佳濱表示，4位參選人都是我的好同事，但一定要支持可以在大選中勝選的賴瑞隆，我們推動生育補助10萬、國保年金，都是為了照顧人民，但是國民黨在國會惡修財劃法，讓高雄白白損失百億，請大家必須團結一起支持賴瑞隆。

王瑞德表示，這半年已來高雄17次，陪同賴瑞隆一腳步一腳印走過超過30個市場，只為了和大家推薦最優秀、最適合擔任市長的賴瑞隆。從5月到今天最新的民調，賴瑞隆都是第一名，相信賴瑞隆可以延續陳其邁市長的施政，帶領高雄越來越進步。

李柏毅表示，過去和賴瑞隆一起在立法院捍衛人民的預算，賴瑞隆也為了前鎮、小港、旗津爭取許多建設，請鄉親們團結支持賴瑞隆，讓前鎮、小港、旗津的市民做賴瑞隆最堅強的後盾。現在賴瑞隆最有機會打倒國民黨，請大家團結支持賴瑞隆，繼續栽培賴瑞隆，接棒陳菊及陳其邁市長。

議員黃彥毓表示，賴瑞隆連續19屆獲得優秀立委，本命區的鄉親驕傲推薦第一名的立委、未來也可以擔任第一名的市長。議員李喬如表示，自己見證賴瑞隆10年市政、10年立委經驗，相當肯定賴瑞隆能力。議員吳銘賜表示，賴瑞隆市府經驗豐富、在立法院的表現和各項論述都是滿分。議員李順進表示，肯定賴瑞隆、支持賴瑞隆，讓賴瑞隆高票當選。前議員陳致中表示，賴瑞隆為前鎮鄉親們爭取許多的建設和經費，讓賴瑞隆把第一名的經驗帶到市府裡面，這也是前鎮的光榮。

這次座談會由大高雄里長聯誼會主席張宇讚領軍多位里長及各社團代表出席，鍾佳濱、李柏毅、郭玟成、王瑞德、議員邱俊憲、吳銘賜、李順進、張勝富、何權峰、李喬如、黃彥毓及前議員陳致中，以及議員參選人黃敬雅與黃雍琇，亦輪番上台表達對賴瑞隆的支持與推薦，現場鄉親掌聲不斷，場面熱烈。

賴瑞隆表示自己是唯一具有最厚實行政歷練的市長參選人。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

鍾佳濱(左)呼籲群眾一定要支持可以在大選中勝選的賴瑞隆(右)。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

郭玟成(左)表示，賴瑞隆(右)擔任市長才可以帶領高雄贏得領先。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

王瑞德(左)半年已來高雄17次，陪同賴瑞隆(右)一腳步一腳印走過超過30個市場。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

多位議員到場支持賴瑞隆(右四)。 圖：賴瑞隆辦公室/提供