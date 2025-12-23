初選倒數衝刺選情！ 賴瑞隆偕議長議員啟動站路口行動

立委賴瑞隆23日一早前往三民區九如路與澄清路口，向通勤朋友問早致意。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

立法委員賴瑞隆今（23）日清晨偕同高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓，以及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口，向通勤朋友問早致意。賴瑞隆表示，初選最後倒數將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念。

賴瑞隆一早與議員們在站在路口，向準備上班、送孩子上學的市民揮手問候。賴瑞隆表示，這是城市的一天，站在第一線向市民問早，和市民一起為生活努力，也更加提醒基層出身的自己，肩上承擔的是眾多家庭的期待，更要時刻站在市民身旁，記得最真實的需求與聲音。

賴瑞隆指出，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他也將帶著十年市府政務官、十年優秀立委的成績，持續秉持初心、全力以赴，深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。

適逢歲末年終之際，賴瑞隆強調，2026年將至，他會以真誠無畏的態度穩健前行，與市民朋友站在一起迎接曙光，共同迎向屬於高雄的嶄新未來。

