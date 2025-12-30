初選倒數！林俊憲車隊繞台南 「下營」出發寓意「會贏」

立法委員林俊憲30日舉辦第一場「台南團結車隊大會師」。（圖/林俊憲辦公室提供）

立法委員林俊憲今(30)日舉辦第一場「台南團結車隊大會師」，車隊自下營出發到麻豆，與在地鄉親揮手致意。林俊憲首先在下營信仰中心北極殿玄天上帝廟的姜金利主委陪同下上香祈福，祈求地方平安、選戰順利。

林俊憲表示，第一場的車隊路線從下營前往麻豆，選擇「下營」作為起點別具意義，因其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風，為初選團隊帶來正向能量；而終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

林俊憲指出，目前內參民調的支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積的成果，加上多數鄉親對於這幾天的政見會表現給予高度肯定，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢漸入佳境。剩下不到兩個禮拜的時間，團結車隊將繞行整個大台南，邁向初選勝選之路。

林俊憲說明，這場團結車隊大會師的口號「憲在台南，做伙ㄟ贏」，非常感謝三位立委及多位黨籍議員共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神，面對初選進入關鍵階段，台南已正式整隊完成，大家會分進合擊，把地方的期待化為前進的力量。

此次活動，包括立委賴惠員、立委郭國文、立委林宜瑾、台南市議長邱莉莉、台南市副議長林志展、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等多位黨籍立委及議員到場力挺。

