民進黨高雄市長初選民調，12日就要登場，力拚戰袍出征的高雄市立委，握黃金時間衝刺，林岱樺與賴瑞隆，掃街從早到晚，許智傑跟邱議瑩，則各出奇招，許智傑出動變形金剛玩偶助陣掃街，而邱議瑩則是打出"小英髮型牌"，展現女性魅力。





初選倒數！林岱樺、賴瑞隆勤掃街 許智傑、邱議瑩出奇招

民進黨立委邱議瑩打出"小英髮型牌"，展現俐落、簡單的女性髮型魅力。（圖／民視新聞）

民進黨立委邱議瑩：「邱議瑩謝謝大家。」立委邱議瑩，頂著寒風市民打招呼，民進黨高雄市長初選倒數，邱議瑩把握黃金時間，做最後衝刺。邱議瑩一早從大社出發，進行整日車掃，下午更找來立委沈伯洋陪同。掃街車輪戰還不夠，為了擴大選民支持，邱議瑩不只將市長的致詞內容，變成她的廣告文宣，連髮型都能當招牌。民進黨立委邱議瑩：「現在網路上又流行起來，小英頭，照片上面的髮型也是類似的小英頭，那這個髮型最大的好處，是它簡單俐落。」

民進黨黨內初選，進入白熱化階段，四大戰將，各自努力，要在最後幾天，展現爆發力與人氣。（圖／民視新聞）









競選廣告台詞：「智傑一定要讓他上，這樣好不好。」同樣主打邁邁牌的，還有立委許智傑，他選在政壇生涯起點鳳山區，站路口跟市民問好，更找來電影變形金剛中的大黃蜂、黑金鋼玩偶來助陣，吸引年輕族群目光。民進黨立委許智傑：「其邁市長的誇獎，我跟議瑩都很適合，但是我想，我應該是大選前緊繃，最能夠獲勝的候選人。」民進黨立委賴瑞隆：「拜託賴瑞隆拜託。」同樣力拼出線的，還有立委賴瑞隆，早上岡山路口拜票後，就到市場進行掃街，接著進行車隊車輪戰，從早操到晚，根本一天當兩天用。民進黨立委賴瑞隆：「那我們最後階段，就全力以赴全力衝刺，也不只準備好了，而且早就參與其中的賴立委，能夠來延續高雄的光榮。」也打算角逐高雄市長的林岱樺，則積極進行車掃，拚戰到最後一刻。民進黨黨內初選，進入白熱化階段，四大戰將，各自努力，要在最後幾天，展現爆發力與人氣，爭取更多選民支持！

